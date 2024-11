Il prezzo è fissato: via per 15 milioni, saluta il Milan in estate

Il Milan fissa il prezzo per la cessione del giocatore che potrà andar via per un’offerta a partire da 15 milioni di euro: saluta i rossoneri la prossima estate

Il Milan ha preso la decisione definitiva sul futuro del giocatore che saluterà i rossoneri al termine della stagione a fronte di un’offerta a partire dai 15 milioni di euro.

Fuori per infortunio da inizio settembre con rientro previsto solo a partire da gennaio, il futuro di Ismail Bennacer non sarà più rossonero a partire dalla prossima stagione. Il Milan ha deciso infatti di cedere il giocatore al termine dell’anno dopo che già la scorsa estate si era parlato di un suo possibile addio, poi non avvenuto per mancanza di offerte che soddisfacessero la dirigenza rossonera, intenzionata a monetizzare quanto più possibile dalla sua cessione.

Per Bennacer, il Milan chiedeva ben 40 milioni di euro e si aspettava che qualche club dell’Arabia Saudita si facesse sotto, ma così non è stato. Il governo saudita ha intimato ai club locali di dare un freno alle spese folli per non gravare troppo sul sistema economico del paese e ciò ha rovinato i piani dei rossoneri che, per lasciar andare Bennacer, dovranno ora abbassare le loro pretese.

Rispetto ai 40 milioni di euro inizialmente richiesti per cedere il giocatore algerino, adesso il Milan sarebbe propenso ad accettare un’offerta attorno ai 15 milioni, cifra molto più accessibile rispetto a quella iniziale ed in estate qualcosa potrebbe finalmente muoversi.

Milan, addio Bennacer: l’algerino via per 15 milioni

Le strade del Milan e di Ismail Bennacer sono destinate a separarsi a fine stagione. Il centrocampista algerino, out da settembre a causa di una grave lesione al polpaccio, tornerà in campo solo a partire da gennaio, Fonseca vorrà puntarci ancora, ma lo farà solo per gli ultimi sei mesi della stagione prima di un addio ormai sempre più probabile.

La dirigenza rossonera ha bisogno di monetizzare e tra i centrocampisti Bennacer è considerato il più sacrificabile. Ad un passo dalla cessione già la scorsa estate, l’algerino alla fine rimase complice la mancanza di offerte, ma ciò non ha fatto cambiare idea al Milan che proverà a venderlo ancora la prossima estate. Stavolta, però, basteranno 15 milioni di euro per convincere i rossoneri a lasciarlo partire, una cifra che i club dell’Arabia Saudita, già interessati a lui la scorsa finestra estiva, sarebbero più propensi a sborsare.

Da capire, però, se Bennacer vorrà lasciare l’Europa per giocare nella Saudi Pro League a 26 anni quando è nel pieno della sua carriera. La scorsa estate, in un’intervista concessa a Tuttosport, l’agente del centrocampista Enzo Raiola fece capire come il campionato saudita non era un’opzione per il proprio assistito che in testa aveva solo il Milan. Vedremo se anche la prossima estate il giocatore la penserà così o se davvero sarà arrivato il tempo dei saluti