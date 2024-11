Boom Camarda, nuovo colpo di scena: mondo Milan a bocca aperta

Francesco Camarda vuole diventare protagonista e farlo subito, colpo di scena per il Milan che ha già deciso tutto.

Niente più di uno 0-0 per il Milan che alla ripresa del campionato ha immediatamente affrontato la Juventus in quello che molto probabilmente è stato il match di cartello della tredicesima giornata di Serie A. Un punto per parte e ora l’obiettivo è mettere nel mirino i prossimi impegni.

Tra non molto i rossoneri torneranno in campo e lo faranno con l’intenzione di blindare il proprio posto alla fase successiva della Champions League. Per riuscirci sarà però necessario non sbagliare più a partire proprio dal prossimo turno. Intanto da Milanello arrivano delle novità importante, alcune delle quali riguardano il baby fenomeno Francesco Camarda.

Giovanissimo attaccante speranza del calcio italiano che fin qui ha messo via un minutaggio complessivo di circa un’ora e mezza di gioco. Senza contare le gare disputare con il Milan Futuro. Ma attenzione, perché lo scenario potrebbe presto cambiare nelle prossime settimana. Per Camarda è in arrivo il colpo di scena.

Milan, svolta Camarda: Fonseca ha deciso

Pare infatti che mister Paulo Fonseca si sia convinto e che presto inizierà ad utilizzarlo con maggiore frequenza. Stando alle ultime che arrivano dal quartier generale meneghino, il tecnico portoghese starebbe pensando di far giocare Camarda titolare in Champions League. Sarebbe un gran colpo per lui che all’esordio assoluto nel torneo, avvenuto contro il Club Brugge il 22 ottobre scorso, ha anche trovato la sua prima marcatura.

Peccato che il goal gli sia stato annullato poco dopo. Insomma, Camarda può tornare in campo con il Milan e può farlo in Champions proprio domani pomeriggio. A partire dalle 18:45 i rossoneri saranno chiamati ad affrontare lo Slovan Bratislava in un match che appare già impossibile da fallire se l’obiettivo è proseguire nel torneo.

Il Milan sarà tra i primissimi club a scendere in campo e vincere significherebbe mettere pressione agli avversari. Attualmente gli uomini di Fonseca occupano il ventesimo posto, utile per gli spareggi, a -3 dalle prime otto posizione e a -2 dall’eliminazione. Non si può più perdere se si vuole andare avanti e i rossoneri lo sanno bene. Camarda, dal proprio canto, se giocherà darà tutto per contribuire alla causa rossonera. Da gennaio, poi, potrebbe iniziare a trovare anche più spazio in campionato ma prima c’è da fare bene subito.