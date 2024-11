Terzo colpo dal Milan: il Bologna lo ha già bloccato

Nuovo giocatore del Milan nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione con i rossoblu pronti a fare spesa ancora una volta a Milanello in estate.

Dopo i colpi Saelemaekers (poi non riscattato) e Pobega, ora in prestito al Bologna, i rossoblu sono pronti a fare un nuovo tentativo per un calciatore del Milan che sta trovando poco spazio agli ordini di Paulo Fonseca.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Bologna potrebbero favorire un nuovo affare tra le due squadre durante la prossima estate. Oltre ai passaggi di Saelemaekers e Pobega in rossoblu va registrato anche quello di Hodzic dalle giovanili degli emiliani al Milan Futuro con lo svedese che si sta mettendo in mostra agli ordini di Daniele Bonera. Nel mirino di Sartori e Di Vaio ci sarebbe ora un altro calciatore che non sta riuscendo a trovare spazio in rossonero e che potrebbe puntare ad un rilancio personale per la prossima stagione.

Calciomercato, il Bologna punta un altro giocatore del Milan

Il Bologna ha messo nel mirino Filippo Terracciano. Durante i colloqui tra i due club avvenuti in questa prima parte di stagione, si è già parlato dell’ex giocatore del Verona che potrebbe cambiare maglia al termine del campionato in corso. I rossoblu avrebbero strappato una prelazione sul cartellino del classe 2003 che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nell’estate del 2023 Alexis Saelemaekers è passato dal Milan al Bologna senza però essere riscattato dai rossoblu al termine della stagione anche per via dell’addio di Thiago Motta che puntava molto su di lui. Negli ultimi giorni di agosto poi, si è chiuso un altro affare con Pobega che ha salutato Milanello per iniziare l’avventura in Emilia, al momento non positiva dal punto di vista dei risultati.

In questa prima parte di stagione Filippo Terracciano è stato utilizzato da Fonseca a volte nel ruolo di vice Theo Hernandez ed a volte sulla fascia destra dove però il titolare è Emerson Royal con Davide Calabria che è tornato a disposizione del tecnico portoghese. Lo spazio a sua disposizione rischia di diminuire con il passare del tempo e, se così fosse, potrebbe salutare alla fine del campionato.

Il Bologna, pronto a salutare Posch al termine della stagione, potrebbe puntare sull’ex giocatore del Verona. L’offerta al Milan sarebbe sempre la stessa con i rossoblu pronti a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro.