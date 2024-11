Abraham risponde presente, ma al Milan serve un bomber

Tammy Abraham è stato decisivo contro lo Slovan Bratislava, nella sfida valevole per la quinta giornata di Champions League

Doveva essere la sua partita, e così è stato. Tammy Abraham, che alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan è intervenuto in conferenza stampa, ha risposto presente in Champions League.

L’inglese non ha certo fornito la sua miglior prestazione da quando è sbarcato a Milano, ma è stato comunque decisivo. D’altronde il gol che sblocca la partita, quello di Christian Pulisic, nasce da una sua giocata. L’ex Roma è bravo a proteggere palla, ad evitare un avversario e poi a servire l’americano in profondità. Nella ripresa, nella rete di Rafa Leao, su assist di Youssouf Fofana, c’è anche il suo zampino. Abraham, infatti, si è esibito in un velo determinante, prima di segnare lui stesso il momentaneo 3 a 1. L’inglese, così, ha fatto poche cose, ma tutte decisive. Il classe 1997, dunque, riscatta il momento negativo, che lo aveva accompagnato da Firenze, e ritrova il gol, stavolta fondamentale, dopo quello contro il Cagliari e il Venezia su rigore.

Abraham ha dunque intrapreso la strada giusta, ma adesso non deve più fermarsi. Il Milan ha bisogno delle sue giocate e soprattutto dei suoi gol. Sabato toccherà verosimilmente ad Alvaro Morata, ma già martedì in Coppa Italia, Paulo Fonseca è pronto a puntare sull’inglese.

Milan, caccia l nuovo bomber: Gimenez candidato numero uno

Giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno di tutti e al Milan servono le reti dei centravanti, che oggi sono fermi a sei, tre di Morata e tre di Abraham. E’ evidente, però, che il tanto atteso attaccante da venti gol a stagione il Milan non l’abbia ancora trovato.

L’inglese farà di tutto per convincere la società a comprarlo dalla Roma, ma non sarà facile. Il Diavolo, infatti, si sta guardando attorno, alla ricerca di un bomber vero che ormai manca da anni. Le attenzioni principali sono così puntate su Santiago Gimenez. Il centravanti del Feyenoord, martedì ci ha messo davvero pochi minuti a ritrovare la gioia del gol nel rocambolesco 3-3 contro il Manchester City. Il classe 2001, così, si è messo finalmente alle spalle i problemi fisici che lo hanno costretto a star fuori da fine settembre. Ora Gimenez è pronto a ripetere i numeri degli ultimi due anni, in cui ha segnato 26 e 28 gol, per spiccare finalmente il volo. Lui ha già aperto al trasferimento in rossonero. In estate gli olandesi potrebbero farlo partire per una quarantina di milioni. Con l’arrivo di Gimenez, l’addio di Abraham sarebbe quasi certo. Il 2025 potrebbe dunque essere l’anno dei saluti sia per Luka Jovic, ormai fuori dal progetto rossonero, che per l’inglese.