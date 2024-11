Fissato il prezzo: il Milan lo vuole, servono 14 milioni

14 milioni di euro per il prossimo colpo del Milan. Questo è il prezzo fissato dalla società che detiene il cartellino del calciatore finito nel mirino della squadra mercato rossonera.

Il Milan sta facendo le proprie valutazioni su quali mosse mettere in atto in sede di mercato sia in vista di gennaio che in vista della prossima estate.

Ormai da settimane i rossoneri sono sulle tracce di una delle giovani stelle della Serie A per la quale serviranno 14 milioni di euro per portarlo a Milanello. In queste ultime sessioni di mercato il Milan ha dimostrato di seguire un certo tipo di profilo di calciatori, soprattutto dal punto di vista economico. Sia se si tratti di un giocatore giovane che di uno più esperto, il prezzo che il club è intenzionato a pagare per portare una nuova pedina a Milanello è intorno ai 15, 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, nuovo colpo in arrivo: affare da 14 milioni

Nel mirino del Milan è finito da tempo Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli in grado di dare grande qualità in mezzo al campo diventando un perno della squadra toscana e della nazionale under 21. Il prezzo che l’Empoli fa della sua stella è di circa 14 milioni di euro che i rossoneri potrebbero cercare di abbassare con l’inserimento di alcune contropartite.

Gli ottimi rapporti tra Milan ed Empoli potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare con i rossoneri che sono intenzionati a portare il classe 2003 a Milanello in vista della prossima stagione. Al momento in prestito all’Empoli ci sono Devis Vasquez e Lorenzo Colombo ed entrambi possono essere riscattati dalla società toscana al termine del campionato in corso.

Il portiere potrà restare in Toscana per una somma di poco inferiore al milione di euro mentre la punta ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro. La speranza del Milan è quella di dover aggiungere ai due cartellini una somma intorno ai 5 milioni di euro per assicurarsi il colpo Fazzini portando a disposizione di Fonseca una nuova pedina per un centrocampo che, complice l’infortunio di Bennacer, è ridotto all’osso.

Difficilmente però l’Empoli darà l’ok alla partenza di un giocatore così importante per gli schemi di D’Aversa con gli azzurri intenzionati a lasciar partire la propria stella in vista della prossima sessione di mercato estiva. Sul centrocampista c’è da registrare il forte interesse da parte del Napoli, intenzionato a fare un tentativo già durante il prossimo inverno.