Milan, il vice Theo Hernandez parla italiano: tre nomi sul tavolo

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Il francese ha bisogno di un sostituto all’altezza: ecco chi può arrivare nel 2025

Theo Hernandez non sta certo vivendo la sua migliore stagione. Il terzino francese, spesso sotto accusa, appare stanco anche mentalmente, ma Paulo Fonseca non ha modo di farlo riposare. Il mancino le sta giocando praticamente tutte, anche per mancanza di alternative.

Zlatan Ibrahimovic in estate aveva detto chiaramente che Jimenez sarebbe stato il giocatore che lo avrebbe sostituito in caso di necessità. Lo spagnolo, però, non è mai stato preso in considerazione dal tecnico portoghese, che in quella posizione ha schierato Filippo Terracciano, senza ricevere le giuste risposte. Nell’ultima conferenza, alla vigilia di Milan-Juventus, Fonseca ha poi esaltato Bartesaghi, facendo capire che può essere lui il vice Theo Hernandez. Non è da escludere, al momento, inoltre, l’impiego a sinistra di Davide Calabria.

Ipotesi, queste, che chiaramente fanno capire come il ruolo di vice Theo Hernandez sia scoperto. Serve un’alternative al francese che dia maggiori garanzie. Un giocatore pronto all’uso fin da subito, magari italiano, e che non abbia problemi a stare in panchina.

Pezzella balza in pole: altri due italiani per il Milan

Attenzione così a quei terzini che in provincia stanno facendo bene e sono pronti a cambiare aria per mettersi in gioco in palcoscenici più ambiziosi.

Uno di questi è sicuramente è Giuseppe Pezzella, che domani sfiderà il Milan con il suo Empoli. Di esperienza lui ne ha maturato tanta, vestendo le maglia di Parma, Palermo, Udinese, Atalanta, Empoli e Lecce. A 27 anni è arrivato il momento di una big, anche come riserva. Il Milan ha le carte Vasquez e Colombo per poter trattare con i toscani, ma attenzione ad altre piste.

In questi giorni, ad esempio, si sta parlando sempre con maggiore insistenza dell’addio alla Fiorentina di Fabiano Parisi, che fece bene in provincia, proprio ad Empoli. A Firenze, invece, deve fare i conti con Gosens, ormai titolare, ma Palladino può disporre anche di Biraghi per lo stesso ruolo. Il giovane italiano classe 2000 ha una valutazione di una decina di milioni e su di lui ci sono anche Juve e Torino. Un’altra idea è Emanuel Valeri, che sta continuando a dimostrarsi solido in Serie A, con la maglia del Parma. Tre nomi, dunque, per il Milan, tutti italiani, così da non aver problemi di slot con la lista relativa agli stranieri