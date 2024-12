Da quanti anni il Milan non vince la Coppa Italia: la formazione che giocò la finale

Quando il Milan ha vinto l’ultima volta la Coppa Italia? Il trofeo manca ai rossoneri da tantissimo tempo. Il racconto

Il Milan ha vinto, e bene, contro l’Empoli in campionato sabato scorso a San Siro. Ci tornerà nel proprio stadio già domani per la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che sta dominando il campionato di Serie B. Paulo Fonseca, che non parlerà in conferenza stampa, prepara una formazione di seconde linee per dare la possibilità a tutti di giocare ai titolari di riposare, anche se è necessario non abbassare la guardia perché il Sassuolo è evidentemente di un livello più alto del campionato cadetto.

La partita fra Milan e Sassuolo, in programma domani alle ore 21:00, è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, un torneo che i rossoneri non riescono a vincere da davvero troppo tempo. Lo scorso anno il cammino dei rossoneri, con Stefano Pioli in panchina, si è fermato ai quarti di finali contro l’Atalanta (avversario nel prossimo turno di campionato); l’anno ancora prima, addirittura il torneo è finito agli ottavi a causa della sconfitta contro il Torino. C’è da dire che la coppa manca a Milanello da davvero tanti anni. Troppi, considerando che parliamo del Milan, uno dei club più titolati del nostro paese e d’Europa.

L’ultima volta che il Milan ha vinto la Coppa Italia, il racconto

Il Milan ha vinto il trofeo l’ultima volta nella stagione 2002-2003, la stessa in cui i rossoneri vinsero anche la Champions League a Manchester contro la Juventus. La Coppa Italia, quindi, manca da 21 anni: un periodo lunghissimo, anche troppo, per una società come quella rossonera. E sarebbe arrivata l’ora di rimediare. Ma come è andata quella volta nel 2003? Ripercorriamo insieme quel torneo.

All’epoca, la Coppa Italia si giocava fra andata e ritorno fin dagli ottavi. Nella stagione 2002-2003 il primo ostacolo fu il sorprendente Ancona, che giocava in Serie B, contro il quale arrivò un pareggio per 1-1 all’andata (gol di Leonardo) e poi la vittoria per 5-1 al ritorno (primo gol di Marco Borriello fra i grandi). Pareggio e vittoria anche ai quarti di finale contro il Chievo Verona: 0-0 a San Siro, 5-2 al Bentegodi. Da segnalare il gol di un giovane Sam Dalla Bona al ritorno, considerato fra i migliori talenti in quel momento. In semifinale arrivò il Perugia, un altro avversario decisamente alla portata: ennesimo pari in casa, poi vittoria di misura per 2-1 al ritorno in Umbria. Paradossalmente, la parte più “semplice” arrivò in finale contro la Roma: all’andata, all’Olimpico, il Milan vinse 4-1, mentre al ritorno finì 2-2: era il 31 maggio 2002, Antonio Cassano fu espulso per le corna all’arbitro Rosetti e San Siro festeggiò la vittoria della Coppa Italia e della Champions League. Erano altri tempi, era un altro Milan. Quello vero.