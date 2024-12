Dal rilancio al Milan all’interesse del Real Madrid: chiesti 50 milioni

Il club campione d’Europa in carica vuole un giocatore che ha indossato la maglia rossonera: fissato un prezzo molto alto.

La storia del calcio è piena di giocatori promettenti che hanno avuto bisogno di un po’ di tempo prima di imporsi ad alti livelli. Le società devono essere brave a pazientare, anche se in grandi piazze non è mai semplice aspettare, perché l’obiettivo è vincere e le pressioni sono elevate. A volte, dei giudizi affrettati possono portare a sbarazzarsi di talenti che altrove dimostrano il loro vero valore.

Un calciatore che aveva un po’ deluso le aspettative alla sua prima esperienza in un top club è Diogo Dalot, che il Manchester United acquistò per circa 22 milioni di euro dal Porto nel mercato estivo 2018. Dopo il primo biennio non esaltante in Inghilterra, con anche dei problemi fisici, molti si chiedevano se i Red Devils avessero commesso un errore nel decidere di investire su di lui. A ottobre 2020 è stato il Milan a credere nel portoghese, prelevandolo in prestito, però il Manchester United non ha concesso il diritto di riscatto. Nonostante due anni non positivi, c’era ancora la convinzione che il giocatore avesse del potenziale che sarebbe tornato utile in futuro. E così è stato.

Diogo Dalot, prestito utile al Milan: ora è nel mirino di Ancelotti

Dalot con la maglia rossonera ha collezionato 33 presenze (20 da titolare), 2 gol e 3 assist. L’esperienza in Italia gli è servita per giocare con più continuità e per crescere soprattutto a livello difensivo. Si è ritrovato in un Milan che esprimeva un buon calcio e questo lo ha aiutato a migliorare sotto il profilo tattico e non solo. La dirigenza rossonera aveva tentato di tenerlo, però non ci è riuscita. L’ex Porto ha fatto ritorno in Inghilterra e dopo un po’ di tempo si è preso la maglia da titolare.

Nelle scorse due stagioni ha quasi sempre giocato dall’inizio e anche in questa è un titolare fisso della squadra, passata dalle mani di Erik ten Hag a quelle di Ruben Amorim. Il nuovo allenatore apprezza molto il suo connazionale, lo considera un leader ed è preziosissimo per le qualità che ha. Lo preferisce a destra, però Dalot sa anche agire sulla fascia sinistra, lo abbiamo visto pure durante l’annata al Milan.

Amorim ci punta parecchio, però negli ultimi giorni è emerso l’interesse del Real Madrid. I blancos, interessati anche a Trent Alexander Arnold del Liverpool, sono alla ricerca di un nuovo terzino destro e hanno messo nel mirino Dalot. Il Manchester United spara alto per quanto riguarda il prezzo: 50 milioni di euro. Vedremo se si svilupperà una trattativa. Il calciatore ha un contratto che scade a giugno 2028 e i Red Devils hanno un’opzione per prolungarlo di un ulteriore anno.