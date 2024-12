Il Bologna spara alto: 25 milioni, il Milan vuole provarci con lo scambio

L’asse di mercato tra Milan e Bologna è sempre molto caldo con i rossoneri che guardano con attenzione a quelle che sono le stelle della formazione di Vincenzo Italiano.

Oltre alla trattativa, non andata a buon fine, per Joshua Zirkzee, i contatti tra Milan e Bologna negli ultimi anni sono stati continui con i due club che hanno chiuso positivamente diverse operazioni tra le quali quelle di Saelemaekers, Hodzic e Pobega.

L’intenzione del Milan è quella di portare in rossonero un altro giocatore della squadra rossoblu in vista della prossima stagione. La concorrenza non manca di certo ma Ibrahimovic e Moncada puntano molto sugli ottimi rapporti con la società emiliana e la possibilità di inserire il cartellino di un altro calciatore per chiudere positivamente l’affare. Un’operazione che potrebbe prendere forma già a partire da gennaio per poi concludersi positivamente in vista della prossima estate.

Milan, nuovo affare col Bologna in sede di mercato

Il Milan ha messo nel mirino Sam Beukema, difensore olandese del Bologna che in questa stagione sta dimostrando quanto di buono fatto anche durante lo scorso campionato con i rossoblu. La concorrenza non manca di certo con Inter, Juventus e Real Madrid forti sul centrale della formazione di Vincenzo Italiano.

La richiesta degli emiliani è di circa 25 milioni di euro ma il Milan spera di riuscire ad abbassare la richiesta con l’inserimento nell’affare di Tommaso Pobega. Il Bologna ha il diritto di riscatto del centrocampista fissato intorno ai dieci milioni di euro. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto 14 milioni più Pobega per portare a Milanello Beukema andando così a battere la concorrenza delle altre big.

Quello che sembra certo è che il Bologna non voglia privarsi di Beukema a campionato in corso. Juventus e Real Madrid lo vorrebbero già a gennaio per andare a tamponare la situazione difficile che si è creata nelle rose per via degli infortuni di Bremer e Militao. Il club rossoblu sa però dell’importanza del centrale in rosa e vuole provare a conquistare anche quest’anno la qualificazione ad una coppa europea.

I contatti tra Milan e Bologna potrebbero iniziare già nelle prossime settimane con i rossoneri che hanno tutta l’intenzione di “prenotare” il colpo andando ad assicurarsi l’arrivo del centrale in vista della prossima estate. Un acquisto che potrebbe dare l’ok alla cessione di Tomori, ormai in fondo alle gerarchie di Paulo Fonseca per quello che riguarda la difesa.