L’ex Juve ha detto addio: il messaggio è strappalacrime

L’ex giocatore della Juventus ha deciso di dare l’addio al calcio tramite il proprio profilo social: il messaggio è strappalacrime

Tanta commozione per l’ex giocatore della Juventus che, tramite il suo profilo social, ha deciso di dare l’addio al calcio postando una lunghissima lettera che ha emozionato tutti i tifosi che lo hanno sempre sostenuto.

Ritirarsi non è mai facile, soprattutto se non dipende da te ed hai solo 26 anni. È il caso questo di Simone Muratore, ex giocatore di Juventus ed Atalanta che negli ultimi tre anni ha dovuto battagliare contro il tumore, giocando la partita più importante della sua vita. Nel 2021, a Muratore fu diagnostico un tumore al cervello e da allora è iniziato un lungo e difficile calvario per il centrocampista che ha lottato con tutte le sue forze per tornare ad essere quello che era prima.

Il debutto con la Juventus avvenne sotto la guida di Maurizio Sarri e Muratore si tolse anche la soddisfazione di giocare in Champions League, l’ultima gioia prima del suo dramma. Negli ultimi tre anni, il centrocampista ha fatto davvero di tutto per tornare a vivere la vita come voleva, ma le cose non sono andate come voleva e tramite un lungo e commovente post pubblicato via Instagram ha annunciato l’addio al calcio, emozionando i tifosi.

L’ex Juve Muratore dice addio al calcio: il messaggio emoziona tutti

Simone Muratore ha provato in tutti i modi a tornare il giocatore che era prima che gli venisse diagnostica il tumore al cervello, ma non ci è riuscito. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore via social dove ha dato l’addio al calcio, facendo sapere che nonostante lui ci abbia messo “lacrime e sudore”, non è riuscito a “tornare come era prima” ed è per questo che ha deciso di mettere un punto alla sua carriera da calciatore.

L’ex Juventus, però, non può non essere grato al calcio che tanto gli ha dato e che gli ha permesso di giocare e confrontarsi con giocatori straordinari sia dentro che fuori dal campo. Muratore ha poi voluto ringraziare non solo il club bianconero, ma anche le sue altre ex squadre quali Atalanta e Tondela per averlo supportato nei momenti più difficili.

Il ringraziamento più speciale dell’ormai ex centrocampista è andato ovviamente alla sua famiglia e soprattutto a suo figlio, il piccolo Tommaso che – scrive Muratore – gli ha dato la grande forza di andare avanti. Un messaggio davvero strappalacrime quello dell’ex Juve che ha scatenato la reazioni commosse di tanti tifosi che gli hanno fatto un grosso in bocca al lupo per il futuro, mostrando ancora una volta la loro vicinanza ad un giocatore e ad un ragazzo davvero speciale.