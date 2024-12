Ok il prezzo è giusto: 25 milioni ed un big saluta il Milan

Un giocatore rossonero potrebbe andarsene nel 2025, la valutazione è già stata fatta: si attendono le offerte.

Al Milan non tutti possono essere felici del loro status in squadra, le scelte di Paulo Fonseca stanno accontentando tutti. Qualche giocatore vorrebbe più spazio ed è normale che sia anche valutando la possibilità di andarsene, a gennaio oppure nel mercato estivo.

Tra coloro che certamente non sono entusiasti di come stanno andando le cose c’è Fikayo Tomori, che dopo l’ottima prestazione contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu ha giocato una partita intera solo contro lo Slovan Bratislava (Champions League) e contro il Sassuolo (Coppa Italia). In Serie A, invece, solo 9 minuti nel finale della trasferta a Cagliari. In questo momento la coppia difensiva titolare è Gabbia-Thiaw, quindi per l’ex Chelsea e per Strahinja Pavlovic non rimane che cercare di farsi trovare pronti in caso di chiamata.

Calciomercato Milan, Tomori scontento: cosa può succedere

L’inglese aveva iniziato la stagione da prima scelta: in campionato aveva giocato dall’inizio sei delle prime sette gare (col Venezia panchina per semplice turnover) e in Champions League è stato titolare nelle prime cinque. Non si può dire che le sue prestazioni siano state perfette, a volte ha commesso errori evitabili e non sono mancate delle critiche. Un momento in cui è stato parecchio criticato riguarda Fiorentina-Milan, quando ha preso il pallone e lo ha consegnato al suo amico Tammy Abraham, quasi “rubandolo” al rigorista designato Christian Pulisic. Un gesto che non è piaciuto, neanche a Fonseca. Dopo quel match, solo due presenze in Serie A, sempre da subentrato e con 10 minuti in campo.

Normale che Tomori stia valutando la possibilità di lasciare Milano e non è escluso che qualche offerta possa arrivare già nella sessione invernale del calciomercato. In passato non ha nascosto che non gli dispiacerebbe fare ritorno in Premier League, soluzione che forse gli permetterebbe più facilmente di rientrare nel giro della nazionale maggiore inglese. Vorrebbe convincere il nuovo commissario tecnico Thomas Tuchel a dargli fiducia, però ha bisogno di giocare con continuità. In questo momento al Milan non ne ha.

Il club rossonero non vorrebbe fare cambiamenti in difesa, dove al massimo si pensa all’eventuale ingaggio di un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez, a meno che Alex Jimenez non riceva fiducia totale per ricoprire tale ruolo. Se dovessero arrivare offerte sui 25 milioni di euro, allora Tomori potrebbe anche essere venduto. Costato 35 milioni, bonus inclusi, tale costo è stato in parte ammortizzato a bilancio e una cessione a 20-25 milioni consentirebbe di realizzare una discreta plusvalenza.