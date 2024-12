Fonseca ne chiama un altro: nuovo arrivo dal Milan Futuro

Paulo Fonseca è pronto a pescare nuovamente dal Milan Futuro per completare la rosa a propria disposizione con il tecnico portoghese deciso a far esordire dal primo minuto altri giovani.

L’ultima partita casalinga del Milan contro il Genoa ha visto l’esordio dal primo minuto in questa stagione di Alex Jimenez e Mattia Liberali con i due che potrebbero essere confermati anche nelle prossime sfide.

Decisioni forti di Paulo Fonseca che, dopo la partita vinta contro la Stella Rossa aveva affermato di non aver visto l’atteggiamento giusto in campo e di essere pronto a fare affidamento su calciatori della Primavera o del Milan Futuro. La strada intrapresa da Fonseca potrebbe essere perseguita anche nelle prossime sfide con il tecnico deciso a continuare su questa via fino a quando non vedrà dei cambiamenti in alcuni calciatori. Durante le prossime partite potrebbe arrivare il momento di scendere in campo anche per altri giovani.

Il Milan pesca tra i giovani: Fonseca pronto a buttare nella mischia un altro talento

Già convocato per la sfida contro il Genoa, potrebbe arrivare presto il momento di scendere in campo per Silvano Vos, centrocampista olandese che finora è stato aggregato alla formazione del Milan Futuro con risultati altalenanti.

Acquistato in estate dall’Ajax, il giovane centrocampista è partito nel migliore dei modi agli ordini di Daniele Bonera salvo poi non fornire le stesse prestazioni nelle settimane successive. Ora il rendimento del mediano è migliorato nettamente con Paulo Fonseca pronto a dargli una chance in occasione delle prossime sfide.

La volontà del tecnico portoghese è quella di far rifiatare alcuni calciatori come Reijnders e Fofana che finora sono sempre scesi in campo e che potrebbero arrivare col fiato corto in vista della seconda parte di stagione. L’intenzione dell’allenatore lusitano è quella di poter mandare in campo l’olandese almeno per uno scampolo di gara andando ad evitare alla coppia di centrocampo di restare in gioco fino al novantesimo.

Un altro giocatore che presto avrà la sua chance è Kevin Zeroli che con la maglia del Milan Futuro sta facendo molto bene ma in questo momento è alle prese con un infortunio. Per quello che riguarda Vos potrebbe esserci già spazio domani a Verona con l’olandese che potrebbe andare a rilevare Fofana e formare così una coppia di mediani tutta olandese al fianco di Tijjani Reijnders, autentico faro della squadra di Fonseca.