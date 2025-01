Lo scatto che svela tutto, Theo Hernandez sorprende i tifosi

Il post social autoironico di Theo Hernandez, il terzino francese sorprende i tifosi: ha pubblicato la foto subito dopo la Juventus

Un’altra serata da dimenticare per Theo Hernandez, che sta vivendo il suo peggior momento da quando veste la maglia del Milan. Momento però che sta durando ormai da troppo tempo: Paulo Fonseca, nelle ultime partite prima di andar via, aveva optato per la linea dura, la stessa utilizzata, e con ottimi risultati, con Rafael Leao. Il francese è tornato titolare contro la Roma, nell’ultimo match del tecnico portoghese.

Sergio Conceicao lo ha messo in campo nella formazione titolare per la semifinale contro la Juventus: appena arrivato, non poteva non affidarsi ai migliori giocatori della rosa, per di più in un momento di difficoltà a causa dei tanti infortuni. Theo Hernandez ha risposto però non nel modo giusto: errore sul gol di Yildiz, il gol sbagliato sotto porta con il destro e tante altre situazioni in cui continua ad essere irriconoscibile. Ogni motivo può essere plausibile: c’è sicuramente un problema fisico, c’è sicuramente un problema tecnico e c’è sicuramente, più degli altri, un problema mentale. Sta all’allenatore, adesso, trovare la chiave per la svolta.

Theo Hernandez fa autoironia, il post diventa subito virale

L’errore più clamoroso della semifinale contro la Juventus è quel gol sbagliato sotto porta dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo: a due passi dalla porta, Theo Hernandez non ha preso nemmeno lo specchio. L’alibi è che il pallone è capitato sul piede debole, in destro, ma non basta: da quella posizione bisogna fare gol, senza se e senza ma. Lo sa bene anche lui, che è apparso molto provato a fine partita (bellissimo l’abbraccio di Conceicao).

Il Milan però ha vinto lo stesso e questo ha offerto a Theo Hernandez la possibilità di scherzarci su. Non l’avrebbe fatto, ovviamente, in caso di sconfitta. A fine partita, infatti, il francese ha pubblicato la seguente foto sui social: è nello spogliatoio con il piede destro coperto e la faccia sorridente. Insomma, si è preso in giro da solo e questo è sicuramente un bene, ma c’è bisogno di una svolta il prima possibile per il bene della squadra.

Come detto, deve essere una priorità di tutti quella di recuperarlo il prima possibile: in primis lui stesso, poi l’allenatore e, più importante, la società, che fino ad oggi non ha gestito granché bene la questione rinnovo. Difficile da accettare che un giocatore come lui, così importante e così legato ai colori rossoneri, sia in scadenza fra un anno e mezzo e, soprattutto, non ci sia ancora una trattativa ben avviata per il rinnovo. Il suo agente è stato chiaro, tocca a Furlani & co. risolvere.