Trattativa avanzata da giorni: firma col Milan fino al 2029, ci siamo

Il Milan è ad un passo da una importante firma: contratto pronto fino al 2029, i rossoneri sono pronti ad annunciarlo. I dettagli

Una carica enorme di energia e adrenalina: è questo quello che è successo in questi otto giorni del nuovo anno. Dopo il cambio di guida tecnica, è arrivata la clamorosa vittoria della Supercoppa Italiana: con sole due partite, Sergio Conceicao ha già vinto un importante trofeo. Non c’era modo migliore per iniziare questo nuovo progetto, e ora si può alimentare l’entusiasmo con il calciomercato.

Oltre ad acquisti e cessioni, la società è al lavoro anche per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi di contratto. Sappiamo da tempo che c’è l’accordo sia con Maignan che con Reijnders: è cosa fatta per entrambi, si aspetta solo il momento giusto per gli annunci ufficiali. Che, a meno di sorprese, dovrebbero arrivare entro la fine della stagione o poco dopo. Ma non è finita qui perché il club vuole arrivare ad un accordo anche con Theo Hernandez, che è il caso più spinoso: in scadenza a giugno 2026, la trattativa è iniziata solo nelle ultime settimane (con la visita a sorpresa dell’agente a Casa Milan) e, a quanto pare, sono già stati fatti dei grossi passi avanti. Meglio tardi che mai.

Theo Hernandez più vicino al rinnovo, i dettagli

Il Milan sarebbe molto vicino all’accordo con Theo Hernandez per il rinnovo di contratto: da via Aldo Rossi, insomma, filtra molto più ottimismo rispetto a pochi mesi fa, quando si parlava di una trattativa ancora in alto mare. Invece, i colloqui sono avanzati molto e in queste ore si parla di grande fiducia per la firma del francese. Di seguito tutti i dettagli del nuovo contratto.

Theo Hernandez dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2029, quindi tre anni in più rispetto all’attuale scadenza. Importante adeguamento anche dell’ingaggio: il terzino dovrebbe arrivare a guadagnare circa 6 milioni, quindi un milione e mezzo in più rispetto allo stipendio di adesso. Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, le trattative sono avanzate da giorni e siamo sempre più vicini alla fumata bianca. Prolungare il contratto di Theo Hernandez sarebbe una grande operazione della dirigenza, che finora ha gestito davvero male (come tante altre cose) il suo rinnovo. Un giocatore come lui avrebbe meritato più considerazione e, soprattutto, un’attenzione particolare al contratto con più anticipo. L’importante, in ogni caso, è arrivare ad una stretta di mano: Theo è di un livello altissimo e tenerlo è segnale di ambizione. Ora, dopo l’ottima finale in Supercoppa, è arrivato da parte sua il momento di tornare il vero Theo che noi tutti conosciamo.