Conceicao non ne vuole sapere: niente cessione, resterà al Milan

In calciatore che sembrava destinato ad essere venduto a titolo definitivo potrebbe far parte della squadra rossonera nella prossima stagione: ecco le ultime notizie.

Il Milan ha ceduto un po’ di giocatori in prestito nell’ultima sessione estiva del calciomercato e verso fine stagione dovremmo capire quale sarà il loro futuro. Per alcuni è presente un diritto di riscatto e sarà interessante vedere quale club deciderà di esercitarlo. Ovviamente, tutto dipenderà dal rendimento sul campo.

Un calciatore che ha lasciato Milano in prestito secco, quindi senza opzione di acquisto a favore della squadra acquirente, è Alexis Saelemaekers. L’esterno belga si è trasferito alla Roma a fine agosto, con Tammy Abraham che ha fatto il percorso inverso con la medesima formula. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’ di tempo, al rientro ha dimostrato di essere un elemento molto importante per Claudio Ranieri. Allenatore, società e tifosi sono molto contenti di lui.

Calciomercato Milan, futuro Saelemaekers: Roma o Milano?

L’ex Anderlecht ha finora totalizzato 3 gol e 3 assist nelle 11 presenze in maglia giallorossa. È andato in rete anche nel recente derby vinto contro la Lazio, quindi è apprezzato ancora di più dalla tifoseria. E la dirigenza sta seriamente pensando al suo acquisto a titolo definitivo. È già trapelata la possibilità di offrire uno scambio con il già citato Abraham oppure con Bryan Cristante, centrocampista in uscita dalla Roma e cresciuto proprio nel Milan. Nella capitale sono “innamorati” di Saelemaekers.

Ma secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, anche Sergio Conceicao apprezza molto l’esterno belga. Il nuovo allenatore rossonero vorrebbe il suo rientro a Milano per includerlo nel progetto tecnico-tattico della prossima stagione. Da capire pure quale sarà la volontà del giocatore stesso, che a Roma sta molto bene e che probabilmente vorrà attendere prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Vuole anche capire chi sarà il prossimo tecnico giallorosso e quali piani avrà per lui.

Da dire che uno come Saelemaekers può fare comodo a qualsiasi allenatore. È un esterno che può giocare su entrambe le fasce e che sa garantire sia una buona copertura in fase difensiva che spinta in quella offensiva. A volte in passato è stato criticato per la mancanza di lucidità e precisione nelle ultime scelte (assist e tiri), però con la Roma sta cercando di fare un salto di qualità sotto questo punto di vista. Normale che il club capitolino voglia provare ad assicurarselo definitivamente, però al Milan sembrano intenzionati a temporeggiare, per vedere l’evoluzione della sua stagione e magari aspettando di poter chiedere un prezzo superiore in caso di cessione. Anche il parare di Conceicao avrà un peso.