Il Milan non ha dubbi, scelto il bomber della prossima stagione

Il Milan ha bisogno di un bomber per la prossima stagione e potrebbe aver individuato l’uomo giusto: tutti i dettagli

Mancano poco più di dieci giorni alla fine del mercato di gennaio e il Milan ha ancora una volta deluso le aspettative. I tifosi, e non solo, si aspettavano un intervento più forte: la rosa presenta delle palesi lacune da mesi e nel frattempo si sono aggiunti anche gli infortunati, ma nonostante questo la dirigenza si è fatta trovare impreparata. Evidentemente la vittoria della Supercoppa ha fatto credere che non ce n’era bisogno ma invece era proprio l’occasione per ripartire col piede giusto.

Il Milan è di nuovo in un momento di crisi. La sconfitta con la Juventus è stata molto brutta per come è arrivata: una frase che potremmo applicare a tante altre partite di questa stagione. Sergio Conceicao nel post partita si è lamentato dell’atteggiamento e della mentalità della squadra, esattamente come fece Paulo Fonseca post Stella Rossa e in altre occasioni. Segnale evidente c’è un grave problema. E sul mercato, tutto tace. La sensazione è che in estate cambieranno un po’ di cose, e sarà quello il momento giusto per prendere finalmente un centravanti.

Il Milan punta su di lui, ecco il nuovo bomber

Difficile acquistare adesso un attaccante. A gennaio infatti non ci sono grosse opportunità, se non qualcosa in prestito. Si è parlato di Rashford, mollato dalla dirigenza perché, ovviamente, troppo costoso; si sta valutando Joao Felix, ma anche in quel caso bisogna tirar fuori i soldi. Molto probabilmente il Milan non farà nessun tipo di operazione in quel reparto: dopo Walker, che sembra sempre più vicino, potrebbe arrivare un centrocampista e basta. Difficile fare altro in tempi così stretti.

Diverso è il discorso per quanto riguarda l’estate. Il grande obiettivo è Samuele Ricci per il centrocampo ma servirà assolutamente un investimento in attacco che è stato rimandato per troppo tempo. Il nome a sorpresa potrebbe essere Santiago Gimenez del Feyenoord, che anche quest’anno sta viaggiando su numeri molto simili a quelli della passata stagione. Tredici gol in diciassette presenze fra tutte le competizioni, un rendimento che sta portando il Milan a fare valutazioni serie su di lui.

Come sempre però c’è un problema: aspettare troppo significa permettere ad altri club di inserirsi, e in quel caso il Milan non ha alcuna possibilità di competere perché oltre i 20 milioni non si spendono. Gimenez costa molto di più e potrebbe aumentare il suo valore nei prossimi mesi, per questo motivo sarebbe meglio anticipare l’affare ma ad oggi segnali concreti da questo punto di vista non ce ne sono.