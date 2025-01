Non solo Walker, altro colpo Milan in casa Manchester City

Un altro colpo di qualità ed esperienza dal Manchester City a costo zero a giugno: il Milan ha una grande occasione, i dettagli

Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Kyle Walker. L’arrivo dell’inglese ha colto un po’ tutti di sorpresa: di solito, la società rossonera non fa questo tipo di operazioni. L’affare però è gradito dai tifosi, che vorrebbero più giocatori di questo livello in squadra. Non solo per una questione tecnica e tattica ma anche perché sono elementi che portano atteggiamento positivo e mentalità, uno dei lampanti punti deboli di questo gruppo di ragazzi (denunciato da Fonseca così come da Sergio Conceicao dopo poche partite).

Walker è un grosso aiuto da questo punto di vista: a maggio prossimo compirà 35 e, molto probabilmente, sostituirà Emerson Royal in rosa. Il terzino brasiliano, arrivato soltanto sei mesi, è stato messo sul mercato: sondaggi da Turchia e dalla Premier League per lui. Intanto il mercato milanista non è ancora chiuso: ci si aspetta un rinforzo anche a centrocampo e attenzione a cosa può accadere sulla questione Gimenez del Feyenoord. Inoltre, in vista di giugno, non sono da escludere anche altri colpi in stile Walker, e ce n’è uno che arriva ancora dal Manchester City che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Si libera a zero dal Manchester City, un’altra occasione per il Milan

Il prossimo giugno scadrà il contratto di Ilkay Gungodan, tornato al Manchester City l’estate scorsa dopo una stagione sola al Barcellona. Il tedesco ha firmato un accordo di solo un anno ed è molto probabile che a fine stagione l’addio stavolta sarà definitivo. L’ex Borussia Dortmund potrebbe quindi pensare di fare un’altra esperienza in Europa prima di appendere gli scarpini al chiodo e di cominciare quella che sarà molto probabilmente una carriera da allenatore.

Il Milan potrebbe essere un’ottima soluzione per lui: come Walker, porterebbe anche lui grandi dosi di mentalità vincente e di professionismo esemplare. Gundogan è un giocatore strepitoso che in carriera ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Anche lui nel 2025, ad ottobre, compirà 35 anni, questo significa che ha ancora qualche anno di calcio davanti e farli in Serie A potrebbe essere una grande opportunità per lui e anche per il campionato italiano.

Come sempre il problema sono i costi ma Gundogan sa perfettamente che, arrivato a questo punto della sua carriera, deve abbassare le richieste proprio come ha fatto Walker. Da non escludere che il tedesco possa scegliere qualche meta esotica per finire al meglio la carriera: la Major League Soccer, l’Arabia Saudita o, addirittura, un ritorno al Borussia Dortmund dove ha scritto pagine di storia bellissime.