Milan gelato, l’affare è saltato: niente da fare per i rossoneri

L’affare è adesso a rischio: a sorpresa, la società sta pensando di far saltare tutto. Ecco tutti i dettagli

Siamo entrati nell’ultima parte del calciomercato di gennaio. Il Milan ha chiuso l’affare per Kyle Walker, che è arrivato a Milano nei giorni scorsi per sostenere visite mediche e firmare il contratto. Il terzino inglese non potrà esserci col Parma perché deve prima risolvere alcune questioni burocratiche in Inghilterra, dopodiché rientrerà per iniziare subito questa nuova e importante avventura. Un giocatore importante che porta a Milanello esperienza e mentalità vincente, che è quello che serve a questo gruppo.

Walker non dovrebbe essere però l’unico affare del Milan in questo gennaio. C’è sempre speranza per l’arrivo di una punta: Gimenez è l’idea più calda ma anche la più difficile, l’alternativa è Lukebakio del Siviglia che scalda molto meno. Al momento, invece, e questo è sorprendente, non ci sono trattative avanzate per un centrocampista. Che invece sarà la priorità in estate con Samuele Ricci in prima fila. E, a proposito di quello che succederà a giugno, c’è un affare che rischia seriamente di saltare.

Riscatto a rischio, il Milan perde un tesoretto

La scorsa estate il Milan ha fatto diverse operazioni in uscita con la classica formula del prestito con diritto di riscatto. Kalulu alla Juventus, Adli alla Fiorentina e altri affari minori. Fra questi c’è anche Davis Vasquez all’Empoli, che può restare in Toscana con il pagamento di un riscatto inferiore al milione di euro. Fino ad ora, il portiere acquistato dal Milan a gennaio 2023 era stato protagonista di un’ottima stagione, ma poi qualcosa si è rotto.

Le sue prestazioni infatti sono andate calando e addirittura contro il Lecce, nella penultima giornata di campionato, è stato messo fuori dai titolari per scelta tecnica. “Deve capire cosa significa giocare per l’Empoli” aveva detto di lui D’Aversa, poi però Vasquez è tornato titolare nel match successivo. Nonostante questo, il riscatto è adesso a rischio. Il club di Corsi, a questo punto, sta valutando se riscattarlo o meno.

Si tratta di una cifra irrisoria quindi viene difficile pensare che l’Empoli alla fine non decida di tenerlo per poi provare a rivenderlo a somme più alte, ma ad oggi il riscatto non possiamo definirlo una certezza come, invece, facevamo fino a poche settimane fa. La prova che nel calcio tutto può cambiare in poco tempo. Vedremo quali saranno le scelte del club toscano, così come attende il Milan. Che, in ogni caso, non dovrebbe trovare problemi a trovare nuovi acquirenti.