Scambio last minute: l’ultimo colpo del Milan arriva dalla Serie A

Colpo dalla Serie A per il Milan nelle ultime ore di mercato: i rossoneri mettono in piedi uno scambio last minute

Il gong che annuncerà la chiusura della sessione invernale di mercato si fa sempre più vicino ed il Milan sta ancora operando per aggiungere i pezzi mancanti alla rosa di Sergio Conçeiçao.

Viste le tante difficoltà nell’andate a segno, il nome più caldo in questi ultimi giorni di mercato è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord per il quale i rossoneri stanno spingendo tantissimo. La prima offerta del Milan è stata di circa 36 milioni di euro, ma il club olandese ha respinto l’assalto rossonero, chiedendo almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il loro attaccante principe.

Il Feyenoord ha alzato un muro importante per il proprio giocatore, considerato il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto e non ha intenzione di fare sconti, ma la trattativa è più aperta che mai. Il Milan sta continuando con il proprio pressing e lo stesso Gimenez è intrigato dalla possibilità di giocare per un club così blasonato come quello rossonero. La sensazione che si ha, però, è che si potrebbe trattare fino alle ultime ore di mercato ed i rossoneri faranno di tutto per abbattere il muro olandese.

La squadra mercato rossonera, però, non sta lavorando solo su Gimenez e proprio in chiusura di mercato potrebbe esserci uno scambio con il Parma per portare a Milano Del Prato che si è messo in bella mostra fin qui coi crociati.

Milan, non solo Gimenez: anche Del Prato nel mirino

L’acquisto di Santiago Gimenez è l’obiettivo prioritario del Milan in queste fasi finali di mercato, ma i rossoneri stanno iniziando anche a muoversi per rafforzare la propria difesa ed hanno messo nel loro mirino Enrico Del Prato. Il difensore, di ruolo terzino, del Parma è una delle note liete della stagione crociata e si è regalato anche 3 gol in 13 presenze, firmando una rete pesantissima a Torino contro la Juventus.

Il rendimento del giocatore ha stuzzicato l’interesse del Milan che è pronto a mettere in piedi uno scambio last minute per portarlo in rossonero prima della fine della sessione invernale. Per convincere il Parma, oltre ad un conguaglio economico, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Filippo Terracciano che ha ben figurato nelle ultime uscite.

Essendo invischiato nella lotta per non retrocedere, però, appare difficile pensare che il Parma possa lasciar partire una delle colonne della squadra a pochi giorni dalla fine del mercato e la trattativa si preannuncia complicata. Più probabile che l’affare possa farsi invece in estate, soprattutto qualora il Parma dovesse retrocedere in Serie B.