La Roma ci prova, proposto un nuovo scambio per Saelemaekers

Arrivato alla Roma in prestito secco durante la scorsa estate, Alexis Saelemaekers è un obiettivo dei giallorossi a titolo definitivo per la prossima estate.

L’esterno offensivo ha convinto tutti nella capitale con Claudio Ranieri che vuole il suo cartellino a titolo definitivo in vista della prossima sessione di trattative.

L’esterno belga è di proprietà del Milan che ha un contratto con il giocatore fino al giugno del 2027. Negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo il centrocampista è giunto in rossonero attraverso uno scambio di prestiti che ha portato Tammy Abraham a Milanello. Al momento appare difficile, quasi impossibile, che il Milan possa decidere di acquistare il centravanti inglese a titolo definitivo considerato il suo alto ingaggio ed il suo apporto non considerato completamente sufficiente da parte della dirigenza.

Calciomercato Milan, la Roma propone uno scambio ai rossoneri

La Roma, per arrivare a Saelemaekers, vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Lorenzo Pellegrini in vista della prossima estate. Il centrocampista sta vivendo una stagione di alti e bassi con la maglia giallorossa ed ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 con i capitolini.

Lorenzo Pellegrini piace al Milan ma resta, anche in questo caso, il problema relativo allo stipendio del giocatore che percepisce più di 5 milioni di euro a stagione. Una somma che il club non ha nessuna intenzione di investire considerato il fatto che i rossoneri sono alle prese con i rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez che porteranno ad un importante esborso economico da parte della società.

A meno che Lorenzo Pellegrini non accetti un sostanzioso taglio dell’ingaggio, appare difficile che i due club possano chiudere lo scambio in estate. La Roma ha tutta l’intenzione di provare a trattenere Alexis Saelemaekers ma il Milan non vuole meno di 22 milioni di euro per il suo cartellino. Nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare non è da escludere che il classe 1999 possa tornare a mettersi a disposizione del Milan per provare a conquistare un posto in rosa.

Sergio Conceicao sembra stimare l’esterno offensivo che potrebbe rientrare nelle rotazioni dell’attacco rossonero in vista della prossima stagione. Molto però dipenderà da quella che sarà la situazione in panchina al Milan per la stagione 2025/2026 con il portoghese che dovrà guadagnarsi la conferma alla guida del club con la qualificazione alla prossima Champions League.