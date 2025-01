Calabria pronto a dire addio, il terzino può raggiungere l’ex Milan

Addio in vista per Davide Calabria al Milan con il terzino destro che potrebbe raggiungere un ex rossonero durante la prossima estate.

In scadenza di contratto nel giugno di quest’anno, Davide Calabria appare destinato a salutare il Milan alla fine del campionato in corso con una squadra che lo ha già messo nel mirino.

Il destino di Davide Calabria sembra essere sempre più lontano dal Milan con l’ormai ex capitano della squadra che è in scadenza di contratto e non sembrano esserci trattative per il rinnovo del contratto. Il club, dopo aver ascoltato le richieste del giocatore, ha abbandonato ogni tipo di discorso per il prolungamento dell’accordo e, con l’acquisto di Kyle Walker chiuso nei giorni scorsi ha già sistemato la fascia destra in vista della prossima stagione. Per Calabria potrebbero aprirsi invece le porte di una squadra dove raggiungerebbe un ex Milan.

Calciomercato, Calabria pronto a raggiungere un ex Milan

Davide Calabria è finito nel mirino del Marsiglia in vista della prossima stagione. Il club francese, allenato da Roberto De Zerbi, ex giocatore rossonero, sarebbe interessato al suo acquisto a costo zero ed è pronto a presentare un’offerta al terzino per fargli scegliere la Ligue 1.

In Italia hanno fatto dei sondaggi Roma, Bologna e Lazio per lui ma le richieste di ingaggio (circa 2 milioni a stagione), hanno frenato al momento l’interesse da parte dei club di Serie A. Il Marsiglia guarda sempre con interesse al campionato italiano per quello che riguarda il mercato e, dopo quello relativo ad Adrien Rabiot, potrebbe andare a chiudere un altro affare a costo zero dalla Serie A.

Rientrato il caso che lo ha visto protagonista con Sergio Conceicao al termine di Milan-Parma, Calabria è pronto a dare tutto in questi ultimi cinque mesi che mancano al termine della sua carriera in rossonero. Titolare indiscusso con Stefano Pioli, il terzino ha perso il posto dall’arrivo di Paulo Fonseca in panchina, continuando a restare un’alternativa anche per Conceicao fino all’infortunio di Emerson Royal.

In questi mesi che restano di contratto con il Milan Davide Calabria proverà a mettersi in mostra sfruttando anche l’infortunio di Emerson Royal che dovrebbe consentirgli di avere maggiore minutaggio fino al termine della stagione. Il terzino vuole infatti attendere ancora qualche mese prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro attendendo le proposte che potrebbero arrivare da qui all’estate, cercando di scegliere la migliore destinazione per il proprio futuro.