Milan, le ore di Gimenez: il punto della situazione

Il Milan potrebbe mettere le mani su Santiago Gimenez. L’attaccante continua ad essere nel mirino del Diavolo: ecco cosa sta succedendo

Santiago Gimenez anche ieri ha trovato la via del gol. Un gol che non è bastato al suo Feyenoord per vincere la partita, ma il nazionale messicano ha dimostrato ancora una volta di vedere la porta come pochi. Contrariamente agli attaccanti del Milan, dunque, il giocatore ha segnato ancora.

L’attaccante resta così il profilo in cima alla lista dei desideri del Diavolo, che vorrebbe rafforzare il proprio reparto offensivo con un colpo da novanta. In queste ore capiremo quale sarà l’offerta formulata da Giorgio Furlani per provare a convincere il Feyenoord. Per avere il sì degli olandesi servirebbe una proposta superiore ai 30 milioni di euro. Oggi capiremo come verrà formulata e quali bonus verranno inserito.

Il via libera da parte del club di Rotterdam però non è per nulla scontato. La proposta del Milan deve essere ritenuta davvero convincente, ma da ieri sono sorti almeno un paio di problemi. Uno è chiaramente legato al fatto che il Feyenoord può essere l’avversario del Milan nei prossimi playoff. L’altro è l’infortunio: dall’Olanda trapela ottimismo sulle condizioni del giocatore. Si parla di un’uscita dal campo a scopo precauzionale.

Milan, i tifosi incrociano le dita: Gimenez serve subito

Andrà chiaramente tutto accertato. Nel frattempo i tifosi sperano che Santiago Gimenez possa davvero arrivare al Milan per rianimare un ambiente sempre più sconfortato. Domenica c’è il derby e i rossoneri ci arrivano con le ossa rotte, fisicamente e mentalmente. Il ko contro la Dinamo Zagabria sarà complicato da digerire. Il Milan d’altronde ha perso su tutti i campi: dal punto di vista sportivo a quello economico.

Nei piani alti così come a Milanello servirà dunque rimboccarsi le maniche per provare a rivitalizzare la squadra e un colpo alla Santiago Gimenez servirebbe certamente. Non resta, dunque, che aspettare le prossime ore per capire come si evolverà la situazione. I tifosi sperano che sia davvero la volta buona e che non finisca come l’affare Joshua Zirkzee. Anche ieri, d’altronde, sia Tammy Abraham che Alvaro Morata hanno dimostrato di non essere all’altezza della situazione con prestazioni davvero deludenti, come il resto della squadra. Il bomber serve adesso e tutto il mondo Milan ne è ben consapevole