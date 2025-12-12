Il Chelsea tiene in ansia il Milan, assalto a due big rossoneri

Il club inglese ha messo nel mirino due calciatori della squadra di Allegri: assalto nel 2026?

Il Milan sta disputando una buona stagione e non è da escludere che qualche giocatore possa diventare obiettivo di mercato di qualche big europea. Lo abbiamo già visto con Tijjani Reijnders in tempi recenti. Dopo un’annata di alto livello in maglia rossonera, il Manchester City ha investito 55 milioni di euro più bonus. Maxi plusvalenza per il bilancio del club di via Aldo Rossi, che non considera incedibile nessuno di fronte a offerte ritenute irrifiutabili.

I tifosi sperano che, con un eventuale ritorno in Champions League, il Milan non ceda nessuno dei calciatori fondamentali della squadra di Massimiliano Allegri. Anzi, l’organico andrà certamente migliorato già nella sessione invernale del calciomercato, così da avere più armi per poter lottare fino alla fine per lo Scudetto. Sarebbe un peccato ragionare “al risparmio” a rischiare di rendere più complicata la corsa verso la seconda stella.

Calciomercato Milan, il Chelsea su due rossoneri?

Un elemento importante che il Milan rischia seriamente di perdere è Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026. Non risultano passi in avanti per il suo rinnovo, che era stato vicino a inizio anno e che poi non si è concretizzato. Anche se Igli Tare vuole provare a convincere il portiere francese e il suo entourage, sarà difficile evitarne la partenza.

In agguato su Maignan ci sono varie società. In Italia anche Juventus e Inter sono state accostate a lui, però la sensazione è che lascerà il Milan solo per andare all’estero. In Bundesliga c’è l’interesse del Bayern Monaco, mentre in Premier League c’è sempre il Chelsea pronto a rifarsi avanti dopo il tentativo fallito dell’estate scorsa. I Blues avevano l’accordo con il portiere, però l’offerta per il cartellino fu respinta dal Milan. Non dovendo più trattare con il Diavolo, potranno “facilmente” assicurarselo a parametro zero.

Il Chelsea è spesso grande protagonista nelle sessioni di calciomercato e potrebbe valutare anche altri calciatori della Serie A. Mesi addietro era trapelato un interesse per Youssouf Fofana, che in questa stagione non sta brillando. Ma se l’ex Monaco dovesse alzare il livello delle sue prestazioni, non è escluso che il club londinese possa presentare un’offerta. Oggi appare qualcosa di improbabile, però le situazioni possono cambiare abbastanza rapidamente.