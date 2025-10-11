Moretto spiega cosa c’è di vero fra Maignan e la Juventus: adesso è tutto più chiaro

Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul portiere francese, dopo i rumors lo danno nel mirino della Juve per il 2026.

Mike Maignan è stato recentemente protagonista di una parata fenomenale in Juventus-Milan, una prodezza da campione. Questo ha alimentato la speranza di tanti tifosi di vedergli rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026.

Perdere a parametro zero un portiere del suo livello sarebbe un vero peccato. Vero che qualche errore lo ha commesso nel corso degli anni e che c’è stato anche qualche infortunio muscolare serio a tenerlo fuori per del tempo, però il nazionale francese è un ottimo estremo difensore. Inoltre, in questo periodo storico è anche il capitano e uno dei leader della squadra rossonera. Ovviamente, le cose si fanno in due, vedremo se le parti torneranno a parlarsi sul prolungamento contrattuale.

Maignan lontano dal Milan, ma la Juve…

Com’è noto, il Milan e Maignan avevano raggiunto una bozza di accordo a febbraio. Sembrava tutto fatto, mancava solo la parte formale, ma la società ha frenato tutto e ha preso tempo. Una mossa che ha indispettito il portiere, che nel mercato estivo voleva andarsene e aveva detto sì al Chelsea. Poi la trattativa con i Blues non ha avuto successo, visto che l’offerta per il cartellino è stata considerata troppo bassa. E aver parlato con Massimiliano Allegri ha convinto l’ex Lille a restare, anche senza la garanzia di rinnovare.

Nella giornata di venerdì 10 ottobre La Gazzetta dello Sport ha rivelato che la Juventus avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’affare Maignan. Michele Di Gregorio non convince pienamente, la possibilità di prendere uno come il francese a parametro zero stuzzica il direttore generale Damien Comolli.

Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha spiegato qual è la situazione: “Ribadisco che le trattative per il rinnovo col Milan sono ferme. Più passa il tempo e più è complicato che Maignan possa rinnovare. Ad oggi, l sensazione è che possa andare via, a gennaio o a luglio. Sulla Juventus posso dire che il nome di Maignan non è stato discusso internamente. Qualora ci fossero le condizioni giuste, la Juve potrebbe anche considerarlo. Ad oggi, non c’è una discussione interna. Il campionato più probabile per il suo futuro è la Premier League“.

Non ci sarebbe nulla di concreto in questo momento tra la Juve e Maignan. La destinazione più quotata rimane la Premier League, dove il Chelsea ci sta pensando ancora. Ci sono stati rumors pure sul Manchester United. Una novità dei giorni scorsi è stata quella del rinnovato interesse del Bayern Monaco, che già lo aveva preso in considerazione nel recente passato.