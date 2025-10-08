Il destino di Maignan è segnato, affondo decisivo e colpo a zero: addio Milan

Il futuro di Mike Maignan appare segnato con il portiere che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e sarà libero di firmare con un’altra squadra a partire da gennaio.

Decisivo con la parata su Gatti in occasione di Juventus-Milan, Mike Maignan sta fornendo una serie di buone prestazioni a difesa della porta del Milan, ma tra i tifosi serpeggia preoccupazione per quello che riguarda il suo destino.

Vicino al rinnovo del contratto con il Milan all’inizio del 2025, il portiere ha visto bloccare le trattative per il prolungamento ed ora sembra essere sempre più vicino all’addio. Dopo la fine della scorsa stagione, il Chelsea si fece avanti per portare il portiere della nazionale francese in Premier League, senza però riuscire a trovare l’accordo con i rossoneri. Rimasto a disposizione di Massimiliano Allegri con massima professionalità, il portiere classe 1995 appare destinato a salutare la squadra a fine stagione con un club deciso a fare sul serio per il suo cartellino.

Maignan pronto a firmare a zero, una big europea lo vuole

Il Bayern Monaco è pronto a fare sul serio per Mike Maignan con il portiere francese che piace molto alla dirigenza tedesca, alla ricerca di un sostituto all’altezza di Neuer, giunto ormai alla soglia dei 40 anni.

Il club tedesco sta vagliando una serie di nomi per sistemare la propria porta ed al momento il numero 16 del Milan appare in pole position. La possibilità di chiudere un colpo di tale importanza a costo zero attrae e non poco il Bayern Monaco, da sempre anche attento a far quadrare i propri conti. I tedeschi non avrebbero problemi nell’accontentare le richieste economiche dell’estremo difensore che potrebbe arrivare a guadagnare tra i 5 e i 6 milioni di euro all’anno in Germania.

Le trattative per il rinnovo del contratto con il Milan sono ormai ferme da tempo e appare difficile, se non impossibile, immaginare un prolungamento con la squadra rossonera. Dopo essere stato vicino ad un accordo intorno al mese di febbraio, non ci sono stati più contatti tra le parti con il portiere ed il club che hanno deciso di proseguire insieme in questa stagione con la possibilità, concreta, di separarsi a luglio 2026

Il Milan, dal canto suo, sta iniziando a pensare a quelli che potrebbero essere i sostituti dell’estremo difensore francese. Nel campionato italiano si seguono con attenzione le prestazioni di Caprile e Suzuki, ma non sono da escludere colpi all’estero, con Atubolu del Friburgo che piace sia ai rossoneri che all’Inter, a caccia di un post Sommer.