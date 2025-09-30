La porta del Milan parlerà ancora francese: il nome più caldo per sostituire Maignan

Il Milan guarda ancora in Francia per sostituire l’addio di Maignan a giugno: il portiere saluterà i rossoneri al termine del contratto

Attenzione massima al presente ma con un occhio al futuro. Il Milan è concentrato sul campo per preparare al meglio la sfida contro la Juventus di campionato: è un altro test importante dopo quello contro il Napoli, ma stavolta in trasferta. I rossoneri devono dare una prova di maturità contro una squadra, la Juve, che in settimana sarà anche impegnata in Champions League. Invece Massimiliano Allegri ha la settimana pulita per preparare al meglio questo duello, anche questo in chiave Scudetto. Il Milan lavora quindi a Milanello per continuare a fare bene come in questo inizio di stagione, e nel frattempo Igli Tare lavora sul mercato. Gennaio è lontano, ma è fondamentale anticipare i tempi per rinforzare una squadra che può seriamente puntare allo Scudetto. E con i giusti rinforzi in inverno, le probabilità sono ancora più alte. Non si risolverà a gennaio la questione portiere, però. Tare ci sta lavorando in ottica giugno, quando sarà scaduto il contratto di Mike Maignan.

Calciomercato Milan, un 2005 per il post Maignan

Le possibilità che Maignan rinnovi con il Milan sono parecchio ridotte. Un campionato da protagonista potrebbe cambiare le cose, e c’è chi lo spera, ma ad oggi non c’è una trattativa in corso. Mike ha deciso di non rinnovare dopo quanto accaduto nei mesi scorsi: aveva l’accordo con la società per un prolungamento fino al 2029 a 5,5 milioni, poi però Furlani ha deciso di tirarsi indietro. Da quel momento in poi, ha deciso di non proseguire.

A giugno c’era la possibilità di andare al Chelsea: un’opportunità per lui ma anche per il Milan, che avrebbe potuto guadagnarci qualcosa. Invece non se n’è fatto nulla: Maignan è rimasto e ha promesso massimo impegno fino alla fine e con la fascia di capitano al braccio. Da giugno però bisognerà trovare un sostituto. I rossoneri ragionano su diversi nomi: piace Elia Caprile del Cagliari, così come altri italiani (si sta valutando anche la promozione di Torriani, per il quale è stata rifiutata un’offerta dal Lione di Fonseca), ma un altro nome caldo arriva ancora dalla Francia. Come riportato da Calciomercato.com, è Guillaume Restes uno degli obiettivi più forti. Piace molto a Moncada e le relazioni hanno convinto anche Tare. Gioca nel Tolosa ed è un 2005. Al momento, è fra i primi nomi della lista. Insieme a lui anche Zion Suzuki del Parma, trattato già a giugno durante la possibile cessione di Maignan al Chelsea.