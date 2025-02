Intesa verbale e accordo raggiunto: firma subito col Milan

Tutto fatto per la grande firma: il Milan ha raggiunto l’accordo con il giocatore, a breve l’annuncio ufficiale

Il Milan ha vinto una importante partita contro l’Hellas Verona in campionato. Tre punti d’oro che consentono alla squadra di Sergio Conceicao di avvicinarsi al quarto posto in seguito al pareggio della Lazio col Napoli. I rossoneri, che hanno ancora la gara da recuperare col Bologna, sono potenzialmente a due punti dai biancocelesti. C’è però un problema: il recupero coi rossoblu non è stato ancora fissato, ci sono tante partite di mezzo e il Milan non ha mai dato certezze di continuità.

Bisogna quindi vincere più partite possibili e il calendario lo permette. Ora però bisogna mettere un attimo da parte la Serie A e pensare al raggiungimento di un altro obiettivo: l’ottavo di finale di Champions League. Per farlo, è necessario ribaltare l’uno a zero di Rotterdam col Feyenoord. Con il giusto atteggiamento, si può fare. Atteggiamento che tutti devono assumere, a partire da chi, purtroppo, in Olanda è stato protagonista in negativo: Mike Maignan. Un errore grave che però non ha cambiato i piani del club.

Il Milan ha chiuso per un importante rinnovo

Come sappiamo, il contratto del francese è in scadenza a giugno 2026 ed è ancora lo stesso di quando è arrivato: questo significa che lo stipendio di Maignan, considerato da molti uno dei migliori portieri al mondo, è ancora molto basso. Il Milan da tempo lavora al rinnovo di contratto e, come vi abbiamo sempre raccontato, non ci sono mai stati grossi dubbi in merito alla firma. Che ora sembra davvero molto vicina.

L’intesa fra il Milan e Maignan è ormai totale, come ribadito anche da Matteo Moretto in questi minuti sul suo profilo social. Fra le parti c’è un’intesa verbale totale: il portiere francese firmerà un nuovo contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno e guadagnerà 5 milioni a stagione più bonus. Mike ha già detto sì: nelle prossime settimane ci sarà l’incontro decisivo per mettere nero sul fianco e annunciare l’avvenuta firma.

Ormai è solo questione di tempo. Maignan si legherà al Milan peri prossimi anni e questo è sicuramente un’ottima notizia. Da lui però ci si aspetta molto altro rispetto a quello che abbiamo visto di recente e anche, purtroppo, troppo spesso in questa stagione. Mike è un professionista esemplare e un portiere straordinario, molto presto tornerà ai suoi abituali livelli. E il nuovo contratto non farà altro che aiutarlo a dare ancor di più il massimo.