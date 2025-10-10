Sgambetto al Milan, una big italiana piomba su Maignan: contatti avviati

Il portiere rossonero è finito nel mirino di un’altra squadra della Serie A: sarebbe clamoroso un suo addio a zero per andare da una rivale.

Se Juventus-Milan è finita 0-0 è anche grazie a Mike Maignan, che a inizio secondo tempo ha compiuto una parata miracolosa su Federico Gatti. L’estremo difensore rossonero ha evitato che la partita potesse prendere una piega a sfavore della sua squadra, poi capace di creare e non finalizzare tre occasioni clamorose per segnare a sua volta.

Il match a Torino ha confermato quanto può essere forte l’ex Lille, che comunque in questi anni non è stato esente da qualche errore e da qualche critica. Anche il fatto di aver avuto qualche infortunio muscolare ha fatto dubitare di lui. In questo inizio di stagione si sta ben comportando, aiutato anche da una squadra più solida rispetto alle scorse stagioni. Massimiliano Allegri è contento di averlo come portiere titolare e come capitano.

Maignan trattenuto al Milan da Allegri

Proprio Allegri è stato determinante nella permanenza di Maignan a Milano. Il nazionale francese voleva andarsene dopo che la trattativa per il rinnovo del contratto (scadenza giugno 2026) era stata messa in standby. Le parti avevano raggiunto un accordo verbale e bisognava solo formalizzare il tutto, però la società ha preferito prendere tempo e questo ha irritato il numero 16 rossonero.

C’è stata una negoziazione con il Chelsea, al quale Mike ha detto sì, ma il Milan ha detto no: troppo bassa l’offerta per il cartellino. La richiesta era di circa 25 milioni di euro e i Blues non sono arrivati vicini a questa cifra. Anche se l’affare è saltato, stanno comunque pensando di poterlo prendere a parametro zero nell’estate 2026. Da non escludere una proposta già per gennaio, versando una somma contenuta al Diavolo.

Una squadra della Serie A pensa a Mike

Allegri aveva parlato con Maignan e lo aveva convinto ad abbandonare l’idea di andarsene, però in questi mesi non ci sono stati passi avanti per quanto riguarda il rinnovo. L’ipotesi più probabile rimane quella di un addio a parametro zero. Oggi La Gazzetta dello Sport rivela che c’è un inserimento della Juventus, che ha già preso informazioni sul portiere francese.

Il club bianconero è interessato e vuole capire le condizioni di Maignan e del suo entourage per firmare un nuovo contratto nel 2026. Attenzione pure al Bayern Monaco, di cui si è parlato recentemente e che può essere una soluzione molto gradita a Mike. Per quanto riguarda il Milan, oggi il rinnovo rimane qualcosa di improbabile. Certamente, sarebbe un peccato perdere un portiere di tale livello a parametro zero.