Ultima chiamata per prendersi il Milan: Allegri non ha alternative

Il punto della situazione in casa rossonera: la sfida contro il Torino può essere un trampolino di lancio per il giocatore

Poche ore e il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo per sfidare il Torino. I rossoneri sono chiamati a rialzare la testa per riscattare il ko contro la Lazio e riprendersi il secondo posto e mettere un po’ di pressione all’Inter. Blindare la zona Champions League, però, rimane il vero grande obiettivo.

Il Diavolo proverà, dunque, a conquistare i tre punti, senza il suo giocatore migliore. Rafa Leao non è stato convocato e il suo finale di stagione potrebbe essere compromesso. Gli esami che svolgerà serviranno a fare chiarezza in merito. La certezza, dunque, sarà rappresentata da Chris Pulisic, che deve tornare a timbrare il cartellino per dare una mano concreta ai compagni.

Allegri gioca sulle punte: il punto della situazione

Ma chi giocherà insieme all’americano? Allegri è intenzionato a puntare su Fullkrug, che si è finalmente messo alle spalle i problemi fisici.

Un’occasione per l’ex Borussia Dortmund di convincere il Milan: servono cinque milioni di euro per riscattarlo dal West Ham. Una cifra non certo elevata ma servono risposte concrete. All’inizio della sua avventura erano arrivate, poi si è perso.

Da qui al termine della stagione, Fullkrug ce la metterà tutta. Non sarà facile, anche perché dovrà fare i conti con la concorrenza di Nkunku e Gimenez: anche il francese e il messicano rischiano concretamente il taglio. Se alla fine della corsa uno dei tre dovesse essere riuscito a riscattarsi, Furlani e Tare potrebbe davvero esultare.

Al momento, però, i tre giocatori citati sono a serio rischio addio, ma il futuro non è stato ancora del tutto scritto. Una primavera ad alta quota può fare la differenza.