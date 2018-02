San Siro questa sera teatro della sfida Milan-Sampdoria, valida per la 25ª giornata del campionato Serie A 2017/2018. All’andata a Genova finì con un netto 2-0 per i padroni di casa.

La squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalle due goleade in trasferta contro Spal (4-0) e Ludogorets (3-0). Quello di stasera è uno scontro diretto che i rossoneri vogliono vincere, così da agganciare i rivali al sesto posto e proseguire la striscia positiva di risultati. Un test di maturità. Contro i ragazzi di Marco Giampaolo, reduci dalla vittoria casalinga sull’Hellas Verona (tre successi e un pareggio nelle ultime quatto gare), non sarà affatto facile.

Di seguito la diretta live di Milan-Sampdoria con la cronaca scritta del match di San Siro.

Serie A, Milan-Sampdoria: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Doveri ha fischiato l’inizio della partita al Giuseppe Meazza!

3′ – Palla dentro di Montolivo per il colpo di testa di Bonaventura da buona posizione, ma la traiettoria è centrale e dunque Viviano para facile.

6′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Braccio largo di Murru su cross di Calabria.

7′- RODRIGUEZ SBAGLIA IL RIGORE! Lo svizzero calcia angolato, ma Viviano si stende alla sua sinistra e mette in angolo!

11′ – Suso se ne va a Murro, poi viene chiuso in corner al momento del cross.

13′ – GOL MILAN! Bonaventura di prima intenzione col destro impatta bene il cross di Calabria dalla destra e batte Viviano!

18′ – Cross di Calahanoglu, di testa ci prova Cutrone e la palla va fuori.

19′ – Cross di Bereszynski dalla destra, Zapata di testa ci prova, palla centrale e bloccata da Donnarumma.

20′ – Buona azione del Milan, ma il tiro da fuori area di Biglia è altissimo. I rossoneri stanno giocando bene.

24′ – Suso cerca il tiro rasoterra in area, palla deviata in corner.

28′ – Colpo di testa di Silvestre sugli sviluppo di un angolo, para Donnarumma senza affanni.

30′ – Tiro di Calhanoglu da fuori area, palla che va fuori dopo una deviazione.

36′ – Calhanoglu si libera al tiro col destro da fuori area, para facile Viviano.

38′ – Sospetto tocco di mano di Calabria in area, ma il VAR non dà indicazione per il calcio di rigore dopo l’opportuna verifica.

39′ – Due-tre tentativi di conclusione della Sampdoria dalla distanza, tutti murati dal Milan.

40′ – Ammonito Linetty.

44′ – GOL MILAN ANNULLATO! Bonucci da due passi mette in rete su assist di Calhanoglu, ma il VAR segnala fuorigioco giustamente.

45′ – Un minuto di recupero.

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO! MILAN-SAMPDORIA 1-0, DECIDE IL GOL DI BONAVENTURA.

Serie A, Milan-Sampdoria: cronaca live secondo tempo

1′ – Ripresa cominciata a San Siro!

7′ – Calhanoglu colpisce la parte alta della traversa con un destro potente da fuori area!

9′ – Ammonito Ferrari per netto fallo su Suso.

9′ – Giampaolo mette Caprari e Verre al posto di Zapata e Barreto.

11′ – Traiettoria insidiosa di Calhanoglu su punizione dalla trequarti, palla fuori.

14′ – Gran cross di Calhanoglu, ci arriva Suso al volo ma non impatta bene la palla da buonissima posizione.

15′ – Montolivo verticalizza per Cutrone, palla leggermente lunga e bloccata da Viviano.

20′ – Fase di gioco molto fisica.

22′ – Su cross sporcato di Rodriguez c’è Cutrone che prova una girata al volo, palla alta.

24′ – Ripartenza del Milan, assist di Bonaventura per Calhanoglu e il turco da posizione defilata calcia fuori col sinistro.

26′ – Ammonito Bonaventura per simulazione.

27′ – Esce Ramirez, entra Kownacki.

28′ – Entra André Silva per Cutrone.

29′ – Botta di Suso dalla distanza, para Viviano senza affanni la conclusione centrale.

31′ – Sponda di Silva per Calhanoglu, botta forte ma centrale, alza in angolo Viviano.

34′ – Ammonito Verre per fallo netto su Calabria.

36′ – Bella azione del Milan, palla di Calhanoglu per Suso, che in area col destro sbaglia la conclusione.

39′ – Calhanoglu ci prova su punizione, palla centrale e parata da Viviano.

40′ – Entra Locatelli per Montolivo.

43′ – Super Viviano sul diagonale di Calabria, ben servito da Silva!

45′ – Caprari da ottima posizione mette fuori su gran cross di Quagliarella dalla sinistra. Che occasione!

45′ – Tre minuti di recupero.

45’+1′ – Ci prova ancora Calhanoglu col destro da fuori, palla a lato.

45’+2′ – Tentativo di Quagliarella da lontano per beffare Donnarumma, pallone fuori.

45’+3′ – FINITA! MILAN-SAMPDORIA 1-0!

