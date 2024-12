Milan, lo sfogo di Davide Calabria: “Basta falsità sul mio conto e sulla squadra”

Calabria ha pubblicato una storia Instagram con un messaggio molto chiaro per rispondere a critiche e rumors di questo periodo.

In questa stagione il Milan non sta avendo un rendimento all’altezza delle aspettative, soprattutto in Serie A, dove accusa un eccessivo distacco dalla capolista Atalanta e dalla zona Champions League. Tutti sono finiti nel mirino della critica: proprietà, dirigenti, allenatore e calciatori. Non si salva nessuno, giustamente.

Seppur abbia ha giocato meno, sia a causa di infortuni sia per l’ingaggio di Emerson Royal nel suo ruolo, anche Davide Calabria è stato investito da alcune critiche. Quello che sarebbe il capitano rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e oggi non risulta esserci la possibilità di rinnovo, la trattativa non sembra essere mai partita. Salvo sorprese, ci sarà l’addio, a gennaio oppure a fine stagione.

Calabria non ci sta: difende sé e il Milan

Poco fa sul profilo ufficiale Instagram di Calabria è apparso un messaggio del terzino con delle parole molto chiare e nette: “Ciao a tutti, mi sento in dovere di fare chiarezza. Negli mesi ho lasciato scorrere tante cose evitando di rispondere a situazioni spiacevoli o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima, oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole“.

Il messaggio prosegue: “Così come in passato, negli ultimi mesi sono circolate informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra, fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo. Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata non corrispondono alla verità. Creano solo confusione e divisione. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro quotidiano e per il club che rappresentiamo. Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possano danneggiare persone o il nostro ambiente. Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci“.

Calabria conclude così: “Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e impegno verso la mia squadra del cuore. Grazie a chi ci sostiene sempre. Forza Milan!“.