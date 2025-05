Milan, assalto a una giovane stella mondiale: ma il prezzo fa paura

Un giovane super talento straniero nel mirino del club rossonero, ma la concorrenza è tanta: servirà un’offerta importante.

I tifosi del Milan hanno grandi aspettative per il prossimo calciomercato estivo, pur consapevoli che la mancata partecipazione alla Champions League potrebbe comportare una riduzione degli investimenti. Vendere bene e saper fare buoni affari in entrata sarà fondamentale.

Sicuramente la squadra andrà rafforzata in ogni reparto e, quindi, ci saranno diversi interventi da fare. Sarà importante capire chi sarà il prossimo allenatore rossonero per farsi un’idea più chiara che tipo di campagna acquisti verrà effettuata. In questo momento, è difficile fare previsioni sia su chi guiderà la squadra sia su chi sarà il direttore sportivo.

Ovviamente, il direttore tecnico Geoffrey Moncada non sta con le mani in mano. Sta continuando a lavorare per individuare i profili giusti per il progetto di rilancio del Diavolo nella prossima stagione. Ci sono diversi nomi interessanti nella sua lista.

Milan, occhi in Sud America: piace un grande talento

Il Milan non sta comprando molto dal Sud America negli ultimi anni, anche se non mancano alcuni giocatori interessanti. A volte, i prezzi diventano così alti da rendere complicata una trattativa, spesso sono le big europee a mettere sul tavolo offerte non pareggiabili. Loro possono permettersi di fare scommesse particolarmente onerose, basti pensare al Real Madrid che ha investito 60 milioni di euro (bonus compresi) per Endrick quando era ancora minorenne.

Il club rossonero deve prestare maggiore attenzione al bilancio e dovrà farlo soprattutto in una stagione come la prossima che sarà senza Champions League. Nonostante ciò, il Milan sta osservando con grande attenzione un talento sudamericano che sembra davvero destinato a diventare un campione: ci riferiamo a Franco Mastantuono, argentino classe 2007 (compirà 18 anni ad agosto).

Stando a quanto rivelato in Argentina dall’autorevole quotidiano sportivo Olè, il Milan è in corsa con diverse altre squadre per assicurarsi la giovane stella del River Plate. Le concorrenti sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Juventus. Una lista lunghissima.

Ogni società si è già fatta avanti in qualche modo per chiedere informazioni e provare ad accaparrarsi la preferenza di Mastantuono. Però, al momento, il ragazzo non sembra avere una destinazione preferita. Il contratto con il River Plate prevede una clausola di risoluzione da ben 45 milioni di euro.

I Millonarios puntano a incassare questa cifra, potrebbero fare uno sconto se gli fosse permesso di tenere il ragazzo in prestito per un’altra stagione in Argentina. Una soluzione che forse sarebbe l’ideale per farlo crescere e arrivare più pronto allo sbarco in Europa.

Il Milan monitora da tempo questo fantasista davvero promettente, però oggi ci sembra difficile immaginare un’offerta importante da parte del club. In generale, le squadre della Serie A sembrano un po’ tagliate fuori dalla corsa. Peccato, perché uno come Mastantuono sembra avere la classe per diventare un futuro idolo a San Siro.