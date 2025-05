Dalla Juventus al Milan: Conceicao esulta, colpo da 30 milioni

Il giocatore è pronto a lasciare la Juventus. L’addio a fine stagione è certo: c’è il Milan intenzionato a prenderlo. Il punto della situazione

Dalla Juventus al Milan. Il Diavolo è pronto a prendere il calciatore che veste la maglia bianconera e che in estate lascerà Torino. Un colpo quello che potrebbe mettere a segno il club rossonero che renderebbe felice Sergio Conceicao.

Un colpo da 30 milioni di euro. E’ questo, infatti, il prezzo della clausola rescissoria fissata dal Porto per la cessione di Francisco Conceicao. Il calciatore in forza ai bianconeri il primo luglio farà ritorno alla base. Con l’arrivo di Igor Tudor si sono, infatti, ridotte praticamente a zero le possibilità di permanenza dell’esterno, che al croato non sembra piacere. Così come riporta Tuttosport, Conceicao è seguito dal Milan e dalla Roma. Un approdo in rossonero non potrebbe che rendere più che felice il papà tecnico del Diavolo.

E’ ovvio che in molti si stanno chiedendo se il mister portoghese sarà ancora sulla panchina del Milan. Difficile da dire al momento, ma negli ultimi giorni le sue quotazioni sono in netto rialzo e non è da escludere che ciò accada. E’ chiaro che Sergio Conceicao darebbe totalmente il via libera all’approdo del figlio in rossonero.

Colpo Conceicao, ecco chi gli fa spazio: il punto della situazione

Ma chi sarebbe a far spazio a Francisco Conceicao? Di certo il Milan ripartirà da Rafa Leao e Christian Pulisic e l’esterno portoghese diventerebbe la prima alternativa al connazionale e all’americano. D’altronde Samu Chukueze è destinato a fare le valigie, con la Premier League che lo aspetta.

Allo stesso modo non ci sarà spazio in rossonero nemmeno per Noah Okafor, che una volta tornato dal Napoli verrà nuovamente messo sul mercato, anche con la formula del prestito. In avanti, poi, dirà certamente addio Joao Felix, che non è riuscito a convincere il Diavolo e tornerà al Chelsea, prima di trovarsi un’altra squadra.

In avanti, inoltre, dovrebbe salutare anche Riccardo Sottil. L’esterno non ha certo avuto modo di mettersi in mostra, ma difficilmente verrà riscattato. L’unica possibilità che ha di rimanere è legata a Yacine Adli. Milan e Fiorentina, infatti, potrebbero alla fine decidere di scambiarsi i calciatori per mettere a bilancio due plusvalenze