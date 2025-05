Conceicao ancora al Milan: tutti i motivi del ribaltone

Sergio Conceicao resta al Milan. Un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede: il punto della situazione in vista della prossima stagione

E se alla fine restasse Sergio Conceicao sulla panchina del Milan? Un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede tra le parti di via Aldo Rossi e che clamorosamente troverebbe l’appoggio anche dei tifosi.

Sì perché il rapporto tra il mister e i sostenitori del Diavolo non è certo ai ferri corti e i supporters rossoneri hanno le idee chiare in merito: o arriva un allenatore top, come Antonio Conte, o meglio restare così, con Sergio Conceicao alla guida. Una scelta che permetterebbe al Milan di non ripartire da zero e proseguire dalle basi che la squadra sembra aver trovato in queste ultime partite.

La fiducia sul lavoro svolto da Conceicao non è venuta meno al quarto piano di Casa Milan e se le prossime sfide dovessero confermare quanto di buono visto da Udine in poi, tutto potrebbe essere clamorosamente ribaltato. E’ vero che la mancata qualificazione in Champions League pesa come un macigno, ma non si potrà cambiare tanto per il gusto di farlo. Un’altra scommessa, un altro allenatore che non ha mai guidato una grande squadra, rischierebbe di non fare molto meglio.

Il Milan non cambia: Conceicao può restare

Così come per il Direttore sportivo, la scelta finale del Milan potrebbe essere quella di non cambiare e di continuare ad affidarsi agli uomini che hanno guidato la squadra e il club in questi mesi. Hanno sbagliato tanto, è vero. Dagli errori, però, si dovrebbe imparare e le ultime partite sembra che sia davvero così.

Con Sergio Conceicao alla guida, il Milan potrebbe ripartire da dove sta chiudendo, con il 3-4-3. Un modulo che ha esaltato le caratteristiche di diversi calciatori, a partire chiaramente da Theo Hernandez, e che ha reso solida una squadra che prendeva troppi gol.

Le basi per rinascere ci sarebbero e come detto allontanare Conceicao per affidarsi ad una scommessa non avrebbe alcun senso. Il Milan, dunque, riflette, dando fiducia al proprio tecnico per questo finale di stagione. Serve un clima sereno per riuscire a conquistare la Coppa Italia, poi si prenderà una decisione. Ma se alla fine fosse il portoghese a dire addio dopo il 14 maggio? Anche questa è un’ipotesi da prendere in considerazione. Tutto è ancora davvero possibile