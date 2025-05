Ora è ufficiale, il Milan cambia maglia: c’è il comunicato

Novità importante per questo finale di stagione: i rossoneri scenderanno in campo con una “nuova maglia”, i dettagli

Una stagione da dimenticare. Il Milan ha sbagliato tutte le scelte importanti l’estate scorsa e le conseguenze in campo si sono viste. Ma ora non è tempo di pensare al passato ma è necessario, piuttosto, ragionare e programmare il futuro. Ad oggi però la società è molto indietro: il direttore sportivo, a mesi di distanza, non è ancora stato scelto e lo spettro di una possibile rinuncia, con organigramma invariato, si fa sempre più forte.

Oppure, altra ipotesi concreta, un nome a sorpresa che rischia di diventare una semplice figura in più al gruppo di lavoro e non un vero valore aggiunto come invece sarebbe necessario. Vedremo cosa accadrà, ma nel frattempo Sergio Conceicao lavora con la squadra per preparare la finale di Coppa Italia contro il Bologna, avversario che i rossoneri troveranno due volte nelle prossime settimane: oltre alla finale, c’è anche la sfida di campionato a San Siro, e sarà una gara speciale anche per un altro motivo.

Milan-Bologna, l’iniziativa si ripete: succederà di nuovo

Ricorderete sicuramente l’anno scorso quando il Milan contro il Cagliari fu protagonista di una iniziativa carina: i giocatori di entrambe le squadre scesero in campo con delle maglie speciali.

Sul retro, niente nomi soliti ma quelli delle rispettive madri. Iniziativa che il Milan ripeterà proprio nella gara contro il Bologna di campionato in casa di venerdì 9 maggio. I giocatori delle due squadre quindi giocheranno con queste divise speciali e quindi ci ritroveremo di nuovo Conceicao in campo… È il cognome della madre di Leao, e questo lo scorso anno fu anche argomento di un simpatico siparietto con Stefano Pioli (all’epoca Sergio Conceicao era considerato uno dei candidati alla panchina rossonera).

Milan-Bologna di campionato sarà quindi un assaggio della grande finale in programma il prossimo 14 maggio all’Olimpico. I rossoneri avranno modo di prendere le misure la squadra di Vincenzo Italiano con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. All’andata la partita che fu rinviata mesi dopo a causa dell’alluvione che colpì la capitale dell’Emilia-Romagna finì due a uno in favore dei rossoblu.

Che sono ancora in corsa per un posto in Champions e quindi verranno a Milano con la voglia di vincere e di consolidare il loro posto in classifica. Insomma, sarà sicuramente una partita interessante in vista della finale e anche per le sorti del campionato.