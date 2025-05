Leao ci dà un… taglio: nuovo look per Rafa, pronto a sfoggiarlo in Genoa-Milan (FOTO)

Leao ci ha dato un… taglio: nuovo look per il portoghese, pronto a sfoggiarlo nella gara contro il Genoa di lunedì

Il Milan ha dovuto fare i conti con non poche difficoltà in questa stagione. Reijnders e Pulisic sono gli unici ad essere andati oltre l’ordinario nel corso dell’anno, nonostante i problemi della squadra. Chi, invece, ha mantenuto i suoi nomali standard è Rafael Leao: è normale che da uno come lui ci si aspetti sempre qualcosa in più, ma di certo è uno dei pochissimi che si può considerare da sufficienza piena. Undici gol e dodici assist per lui in 47 presenze fra tutte le competizioni: un buon bottino per uno che, come tutti gli altri, ha dovuto adattarsi e riadattarsi ai cambiamenti.

Il portoghese resta un punto di riferimento per tutta la squadra e per i tifosi: come tutti i talenti altalenanti, crea inevitabilmente delle divisioni, ma chi ama il calcio non può non apprezzare, a prescindere, il suo talento. E, a proposito di talento, Leao deve dimostrarsi all’altezza della situazione nella finale di Coppa Italia col Bologna: è l’opportunità per lui di vincere il terzo trofeo con la maglia del Milan dopo lo Scudetto del 2022 e la recente Supercoppa.

Il nuovo taglio di capelli di Leao

Leao sarà in campo anche per la partita di lunedì contro il Genoa in campionato e, per l’occasione, è pronto a sfoggiare il suo nuovo look. L’ex Sporting Lisbona e Lille, infatti, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto durante un momento di relax con la didascalia: “Nuovo taglio di capelli sbloccato“. La foto non dà un chiaro indizio su cosa si tratti (probabilmente è fatto di proposito) ma è probabile che abbia deciso di dargli un… taglio.

Di recente Leao ha cambiato stile per quanto riguarda i suoi capelli: all’inizio del suo percorso in Italia, li aveva molto corti per poi lasciarli crescere fino alla lunga chioma, con treccine, dell’ultimo periodo. Dalla foto pubblicata oggi sembra aver scelto un taglio rasato, ma lo scopriremo solo più avanti.

Rafael Leao on Instagram 💈 pic.twitter.com/UWOXL6Acud — Milan Posts (@MilanPosts) May 3, 2025

Una nota di colore quindi per un ragazzo che fa del look una delle sue passioni: oltre al calcio e al rap, anche la moda è uno dei suoi hobby preferiti. Insomma, al look ci tiene. Un aspetto che al tifoso sicuramente interessa meno, perché in quel caso il focus è solo sul campo, ma sono invece elementi che per un ragazzo giovane come lui sono quasi indispensabili.