Addio Milan, sta arrivando l’offerta decisiva: se ne va a Londra

Sta arrivando l’offerta giusta per convincere il Milan a dire sì: il giocatore è finito nel mirino di un club londinese, i dettagli

Sarà un’estate molto importante per il Milan. Dopo un anno disastroso come questo, la società non può permettersi nuovi passi falsi: eppure, quando siamo praticamente alla fine del campionato, nonostante il tanto tempo a disposizione, Furlani non ha ancora scelto il direttore sportivo. E occhio alle sorprese perché a questo punto non è da escludere che, alla fine, l’organigramma non verrà modificato. Insomma, è tutto in evoluzione, ma il tempo passa ed è necessario stringere i tempi per poter preparare al meglio le prossime mosse.

Perché dal direttore sportivo dipende la scelta dell’allenatore, e dalla scelta dell’allenatore dipende anche il calciomercato. La mancata qualificazione in Champions League non è un grosso problema per il Milan: il buon lavoro fatto dal punto di vista finanziario può garantire sostenibilità anche senza gli introiti della coppa. Ma è chiaro che adesso la società sarà ancor più aperta di prima ad eventuali cessioni. La politica è chiara e da tempi non sospetti: di incedibili non ce ne sono, tutto dipende dalle offerte. E in estate un sacrificato di lusso potrebbe esserci.

Aumenta la concorrenza per Thiaw: lo vuole un altro club

Bisognerà capire cosa accadrà con Theo Hernandez: è in scadenza a giugno 2026 e, senza rinnovo, è inevitabile pensare ad un addio. Saluterà anche Tomori, ceduto già in estate al Tottenham (affare saltato per volontà del giocatore). Un altro importante introito potrebbe arrivare da un’altra cessione: si tratta di Malick Thiaw, fra i pochi della rosa del Milan che può diventare appetibile all’estero.

Il difensore tedesco, arrivato al Milan per poco più di cinque milioni, l’estate scorsa era finito nel mirino del Newcastle, pronto a spingersi fino a 30 milioni per acquistarlo. I rossoneri però chiedevano più soldi e questo ha bloccato tutto. La stagione di Thiaw è stata positiva: niente di eccezionale, ma è stato l’unico centrale insieme a Gabbia a garantire un minimo di solidità e continuità di prestazioni.

Da quando Conceicao è passato alla difesa a tre, l’ex Schalke non ha più visto il campo: ovvio per una questione di caratteristiche (di certo il tedesco non ha le caratteristiche da braccetto e al centro gli viene preferito Gabbia). Su di lui c’è da tempo il Bayer Leverkusen, ma il passaggio di Xabi Alonso al Real Madrid potrebbe cambiare le cose; attenzione al Bayern Monaco. Alle tedesche si è aggiunto, come scrive Tuttosport, il West Ham. Un’offerta da 30-35 milioni potrebbe stavolta bastare per un sì.