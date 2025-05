A Milanello esultano tutti: la notizia più bella durante l’allenamento

Da Milanello arriva una importante notizia per Sergio Conceicao: il giocatore è a disposizione per lunedì e per la finale di Coppa

In campionato il Milan ha poco altro da dire: la vittoria col Venezia della scorsa settimana è servita solo a dare continuità al momento dei rossoneri. Che, esclusa la gara contro l’Atalanta persa in casa per il gol di Ederson, è sicuramente positivo. Lo è da quando Sergio Conceicao ha deciso di cambiare sistema di gioco: la difesa a tre ha messo nelle condizioni migliori le caratteristiche dei giocatori, ma è chiaro che servono altri test per capire se è davvero la soluzione definitiva o meno. E di altri test, da qui a fine stagione, ce ne saranno pochi.

La finale di Coppa Italia è decisamente quello più importante: allenatore e giocatori sono concentrati solo su quello perché vincere quel trofeo è necessario per accedere alla prossima Europa League. Conceicao può sorridere perché a Roma, all’Olimpico, avrà tutta la squadra a disposizione: Emerson Royal è tornato in gruppo questa settimana e oggi è arrivata anche un’altra importante notizia, in vista del Genoa lunedì ma soprattutto per la finale di Coppa.

Torna in gruppo oggi: è disponibile per Genova

Prima della gara col Venezia, durante il riscaldamento, Luka Jovic si è infortunato alla schiena. Niente di preoccupante, e infatti durante tutta la settimana ha lavorato con grande ottimismo per un ritorno imminente. Il serbo sarà a disposizione di Conceicao per la partita del Luigi Ferraris contro il Genoa di Patrick Vieira, una delle rivelazioni più interessanti di questa stagione.

Jovic infatti oggi è tornato a lavorare in gruppo. Le sue condizioni sono andate via via migliorando: anche ieri erano arrivate indicazioni positive e oggi la conferma definitiva con il ritorno all’allenamento con il resto della squadra. L’ex Fiorentina, che fino a poche settimane fa era considerato fuori progetto e destinato all’addio a giugno, è stato decisivo in semifinale di Coppa Italia e ha fornito ottime prestazioni ed è, ad oggi, l’attaccante più in forma.

Il serbo è quindi disponibile per la finale di Coppa. Per lui è un mese cruciale per il futuro: Jovic ha un contratto in scadenza a giugno e, solo pochissimo tempo fa, non c’era alcun tipo di dubbio in merito al suo addio. Adesso è tutto di nuovo in gioco e il Milan, dopo le recenti prestazioni, riflette su un possibile rinnovo. Ma dovrà dimostrare di essere cambiato definitivamente in questo finale di stagione.