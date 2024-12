Colpo a zero dalla rivale italiana: il Milan ci prova

Il Milan si inserisce per un colpo a zero dalla Serie A: il giocatore è in scadenza a giugno e non rinnoverà

Un altro momento di altissima tensione in casa Milan dopo la partita contro la Stella Rossa. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alla rete all’ultimo respiro di Tammy Abraham, ma la prestazione della squadra è stata angosciante. Non solo dal punto di vista tecnico e tattico: è l’atteggiamento negativo che ha colpito di più i tifosi, con gran parte della squadra entrata in campo senza l’approccio di chi riconosce l’importanza della gara.

Paulo Fonseca, che è uomo di grande onestà intellettuale, ha riconosciuto questo problema e ne ha parlato pubblicamente. E questo ha creato non poche polemiche. L’allenatore se l’è presa con alcuni giocatori: non solo per quello che non hanno dato in campo ma anche negli allenamenti. E questa è la cosa più grave. Ci si aspettava una risposta da parte della società, ma anche stavolta la strategia dei dirigenti è di non intervenire. Insomma, il Milan oggi è una polveriera, e Fonseca è l’unico che ci sta mettendo la faccia e sta dimostrando di voler combattere. E intanto il mercato si avvicina…

Via dall’Atalanta a zero, idea Milan

Il Milan potrebbe pensare di intervenire con qualche colpo per aiutare Fonseca e alzare il livello della squadra, ma è difficile immaginare che RedBird sia il via libera ad investimenti importanti. Come sempre si tratterà, forse, di acquisti di secondo piano, probabilmente low-cost. Oppure, si proverà a lavorare su qualche acquisto a colpo zero in vista di giugno e quindi delle scadenze di contratto di alcuni giocatori.

Sappiamo che il destino di Davide Calabria è ormai segnato: il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato, questo significa che al Milan serve anche un nuovo terzino destro oltre che un vice The (e, chissà, magari anche un sostituto di Theo se si dovesse scegliere la cessione9. L’uomo giusto può essere un elemento che può ricoprire entrambi i ruoli: si tratta di Davide Zappacosta, anche lui come Calabria in scadenza a giugno 2025 con l’Atalanta. La Dea avrebbe ormai deciso di non rinnovare: su di lui c’è l’Inter da tempo e occhio anche alla Juventus, ma i rossoneri potrebbero inserirsi da un momento all’altro e inserire in rosa un elemento di esperienza, qualità e duttilità. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma è necessario anticipare i tempi per non farsi superare dalla concorrenza.