Balla un milione, il Milan è deciso a chiudere il colpo

Il club rossonero potrebbe concludere un affare importante per la prossima stagione: ecco le ultime notizie.

Mancano ormai pochissime partite al termine della stagione e presto il Milan dovrà prendere delle decisioni fondamentali per il futuro. La dirigenza sceglierà quali giocatori confermare e quali lasciar partire, ma dovrà anche farsi trovare pronta sulla scelta dell’allenatore e dei prossimi acquisti.

Sarà interessante vedere cosa succederà con i giocatori che sono partiti o sono arrivati in prestito. Ci sono diritti di riscatto in ballo, con dei milioni che possono arrivare e altri che potrebbero essere investiti. La società rossonera dovrà decidere se esercitare l’opzione di acquisto per Riccardo Sottil e Kyle Walker, entrambi arrivati a Milanello durante l’ultima sessione invernale del calciomercato. Se il primo ha avuto poche chance di dimostrare il suo valore, l’inglese ha avuto più opportunità di dare il suo contributo.

Calciomercato Milan, riscatto Walker: sì o no?

Il Milan ha preso Walker dal Manchester City a gennaio concordando un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Per questa seconda metà di stagione il terzino ha percepito uno stipendio di 2,5 milioni netti.

Ci sono rumors contrastanti sul futuro dell’ex Tottenham. Alcuni danno il Milan intenzionato a riscattare il cartellino, però chiedendo al Manchester City uno sconto di almeno un milione. Se i Citizens dovessero accettare di rivedere la cifra pattuita per la cessione definitiva, allora non è escluso che Walker possa rimanere in rossonero.

Ma ci sono anche voci che dicono che il Milan sarebbe orientato a non tenere il terzino inglese, considerata l’età avanzata (35 anni il 28 maggio) e l’ingaggio (4-4,5 milioni netti annui) che andrebbe a percepire fino a giugno 2027. Dato che al 99,99% la squadra non disputerà la prossima Champions League, la dirigenza sta riflettendo su questa operazione che appesantirebbe il monte stipendi.

Nel caso in cui Walker non dovesse essere riscattato, non avrà certamente problemi a trovare una nuova sistemazione. In Premier League non mancano delle squadre che vorrebbero assicurarselo e non bisogna scartare anche altri campionati. Ci potrebbe essere un tentativo di club della Saudi Pro League e della Major League Soccer, anche se l’ex Tottenham appare orientato a fare almeno un altro anno in Europa prima di valutare scenari diversi.