Bologna-Milan, un titolare rossonero rischia la finale: clamoroso annuncio di Conceicao

Conceicao e Maignan hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, finale di Coppa Italia.

Mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma il Milan gioca la finale di Coppa Italia contro il Bologna, recentemente sconfitto 3-1 a San Siro in campionato. Sarà una partita diversa, ma per i rossoneri l’obiettivo rimane sempre lo stesso: vincere e conquistare la qualificazione alla prossima Europa League. Oggi in conferenza stampa hanno parlato Sergio Conceicao e Mike Maignan.

Coppa Italia, Bologna-Milan: la conferenza stampa di Conceicao

PESO DELLA FINALE – “Fa parte della storia del Milan avere questo peso e questa pressione. È normale nei grandi club. Dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani, non sul passato, ed essere pronti”.

MIGLIOR MOMENTO DEL SUO MILAN? – “I risultati sono positivi. La conoscenza che ho della squadra consente di aver avuto una evoluzione collettiva e individuale. Nei primi mesi è stato difficile non avere tempo per lavorare. Noi viviamo di risultati e vogliamo portare un altro risultato positivo, vincendo un titolo e conquistando la qualificazione in Europa per la prossima stagione”.

PARTITA DIVERSA DA QUELLA DI CAMPIONATO – “Dobbiamo essere al massimo davanti a una squadra che ha intensità e sa sfruttare i duelli, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Ogni partita ha la sua storia. Dobbiamo essere pronti per diversi scenari, affronteremo una squadra un po’ diversa da quella di qualche giorno fa, avrà giocatori diversi in campo. Vedendo le caratteristiche, dovrebbe essere un match differente. Abbiamo preparato bene la partita”.

GIMENEZ O JOVIC TITOLARE? – “Non lo dico. Parlo prima i giocatori, anche loro hanno dubbi”.

VINCERE LA COPPA ITALIA CAMBIA IL SENSO DELLA STAGIONE? – “Sarebbe un piacere vincere e regalare ai tifosi questo trofeo in una stagione difficile. Non c’è paura, c’è normale adrenalina. Il gruppo è tranquillo, ma non troppo, perché c’è una partita importante”.

HA DETTO “PARLERO’ IO”: PROMESSA O MINACCIA? – “Nessuna delle due”.

RAFA LEAO CARTA IN PIU’ – “Sta bene. Lo abbiamo a disposizione, c’è anche Sottil che è tornato. Pure il Bologna avrà giocatori diversi che andranno in campo. La squadra è più importante di qualsiasi individualità”.

GRUPPO CAMBIATO, PIU’ UNITO – “I giocatori credono in quello che facciamo e questo è importante. I risultati positivi aiutano. Il gruppo crede, è sano, non sono solo parole, ma fatti. Quando il Milan ha rimontato è perché dalla panchina sono entrati giocatori che hanno avuto un impatto positivo. Questo è un segnale di unione del gruppo”.

CONSAPEVOLEZZA DOPO I DERBY VINTI – “Non siamo stati costanti come volevo. Ci sono stati anche infortuni, ma non voglio trovare scuse. Anche quando ci sono risultati positivi, non mancano cose da dire. Dobbiamo essere concentrati sul lavoro e sul gruppo per vincere la Coppa Italia”.

TRANQUILLO O TESO? – “Sono tredici anni che alleno. Ogni partita ha la sua pressione, ogni volta una finale porta adrenalina. Ma non è che sono più tranquillo o più teso, non penso a che faccia avere quando vengo in conferenza stampa. Io sono quello che sono. Non c’è paura, c’è voglia di competere e vincere”.

RIENTRO YOUSSOUF FOFANA – “Non sappiamo ancora… Non sto bluffando. Ha un problema al piede, vediamo se possiamo contare su di lui. Si è allenato, ma ha un problema un po’ particolare. Spero di averlo domani.”.

Le parole di Mike Maignan

VOGLIA DI VINCERE – “Abbiamo una fame grandissima, vogliamo un trofeo a casa per noi e per i milanisti. Sappiamo quanto è importante giocare le finali e vincere titoli per il Milan”.

COME STA LA SQUADRA – “Domani è una giornata importante per questa stagione e per il Milan. Possiamo aggiungere una pagina positiva in più nella storia del club. Non dobbiamo metterci troppa pressione, dobbiamo avere il sangue freddo. Siamo concentrati a dare il massimo, ma senza fare un gioco diverso da quello che sappiamo fare”.

DIFESA A TRE MEGLIO? – “Ho fiducia nei compagni con qualsiasi modulo. Siamo in un momento buono e dobbiamo continuare così”.

COPPA ITALIA IMPORTANTE PER LA STAGIONE – “Ora conta solo domani, non cosa è successo prima. Non dobbiamo pensare al passato. Se vinciamo è positivo”.

È L’UNICO TROFEO CHE GLI MANCA IN ITALIA – “Come tutti i giocatori che hanno fame, ho voglia di vincere questo trofeo e tutti i trofei”.