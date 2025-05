Il Milan non ne vuole sapere, la scelta è già fatta: “Incedibile”

Notizie importanti in merito al futuro di uno dei migliori giocatori della rosa: la volontà del Milan è chiara, tutti i dettagli

Tempo di scelte molto importanti per il Milan in vista. A fine stagione, bisognerà fare il punto della situazione su due questioni fondamentali: il direttore sportivo e, poi, l’allenatore. Ma anche il mercato, fra entrate e uscite, sarà cruciale. Senza la qualificazione in Champions League, la società farà attente valutazioni per come migliorare il budget da investire negli acquisti. Si parla di una possibile cessione eccellente, ma il Milan potrebbe ottenere un buon incasso anche solo grazie ai riscatti e ad altre cessioni secondarie.

Tutto, come sempre, dipende dalle offerte, come accaduto per Sandro Tonali a giugno 2023. Se dovessero arrivare proposte importanti, i rossoneri le valuteranno. Abbiamo parlato in questi giorni dell’interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders: Guardiola sarebbe pronto a mettere sul piatto 70 milioni per convincere i rossoneri a cedere. E, a proposito di Premier League, si è parlato molto anche di proposte per Rafael Leao.

Leao-Arsenal, le ultime

Oltre al solito Chelsea, per Leao è spuntata fuori anche un’indiscrezione sull’Arsenal. I londinesi, alla ricerca di un nuovo esterno offensivo a sinistra, avrebbero messo il portoghese nel mirino. L’ex Sporting Lisbona ha una clausola rescissoria da 175 milioni, troppi anche per una squadra ricca come i Gunners. Il Milan però potrebbe ragionarci anche di fronte ad una proposta a tre cifre.

A fare il punto della situazione in merito a questa indiscrezione è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista nega che l’Arsenal abbia inserito Leao fra le priorità, pur ammettendo che c’è la volontà di acquistare un esterno d’attacco. “Non è una pista concreta da seguire secondo le mie informazioni“, ha spiegato il giornalista di Relevo. Inoltre, c’è la forte volontà da parte del Milan di non privarsi del giocatore, senza alcun dubbio uno dei migliori della rosa e ormai un veterano. “Sappiamo come il Milan consideri Leao un giocatore importantissimo ed incredibile, capiremo poi nel corso del mercato se le intenzioni si confermeranno coi fatti“, ha aggiunto.

A meno di offerte irrinunciabili quindi, Leao resterà al Milan. A giugno 2023, poco prima dell’allontanamento di Maldini e Massara, il portoghese ha rinnovato il contratto fino al 2028 e con uno stipendio importante. Ad oggi, i rossoneri non ascolteranno offerte inferiori ai 100 milioni. Occhio sempre al Barcellona, interessato da tempi non sospetti al numero dieci rossonero: ci provò in maniera abbastanza seria sul finire della scorsa estate, ma dal Milan arrivò un no secco.