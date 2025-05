Milan-Bologna, probabili formazioni: un recupero e un ballottaggio

Si avvicina la finale di Coppa Italia a Roma: vediamo quali dovrebbero essere le scelte di formazione di Italiano e Conceicao.

Il Milan ha disputato una stagione complessivamente deludente, però può chiuderla con due trofei. Uno lo ha già vinto a gennaio, la Supercoppa Italiana, e adesso ne può vincere un altro che gli darebbe la qualificazione alla prossima Europa League: la Coppa Italia.

Mercoledì 14 maggio c’è il Bologna da battere allo stadio Olimpico di Roma. Venerdì scorso i rossoneri hanno avuto la meglio nel match di campionato giocato a San Siro, un 3-1 che però non deve illudere. Vincenzo Italiano non aveva in campo tutti i titolari e si sa che una finale è sempre una partita a sé. Sergio Conceicao ne è consapevole e ha trasmesso il concetto ai suoi calciatori in questi giorni.

Finale Coppa Italia, le scelte di Italiano e Conceicao

Nella conferenza stampa dalla vigilia, Conceicao aveva sorpreso dichiarando di non essere sicuro del recupero di Youssouf Fofana, alle prese con un problema a un piede. Fortunatamente, l’ex Monaco si è allenato in gruppo nell’ultima seduta di rifinitura e dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Bologna.

Il Milan verrà schierato con il consueto modulo 3-4-3. Mike Maignan in porta, protetto dal terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic. A centrocampo gli esterni saranno Alex Jimenez e Theo Hernandez, mentre al centro agirà la coppia Fofana-Reijnders. Nel tridente offensivo sono sicuri della maglia da titolare sia Christian Pulisic che Rafael Leao, mentre rimane il dubbio su chi sarà il centravanti dal primo minuto: c’è il ballottaggio tra Luka Jovic e Santiago Gimenez.

Italiani disporrà il Bologna con il 4-2-3-1: Lukasz Skorupski tra i pali, in difesa da destra a sinistra Emil Holm, Sam Beukema, Jhon Lucumì e Juan Miranda. In mediana la coppia Freuler-Ferguson. Tridente offensivo temibile con Riccardo Orsolini, Jens Odgaard e Dan Ndoye. Anche nei rossoblu ballottaggio nel ruolo di attaccante: si giocano il posto Thijs Dallinga e Santiago Castro.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic (Gimenez), Leao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga (Castro).