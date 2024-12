Messaggio commovente, i tifosi del Milan restano senza parole

Un avvicinamento carico di tensione per il Milan in vista dell’imminente sfida di campionato contro il Genoa. Intanto, c’è un’altra novità per i tifosi. Ecco cosa è successo

E’ quasi passato in secondo piano il 2-1 rifilato alla Stella Rossa che ha permesso al Milan di conquistare matematicamente la qualificazione ai playoff di Champions League e di mantenere la possibilità di ottenere un posto tra le prime otto della classifica del girone che garantisce il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Gli infortuni di Morata e Loftus Cheek e il pesante sfogo di Fonseca nel post partita con le critiche rivolte alla squadra, accusata di scarso impegno, hanno acuito le tensioni riemerse dopo il ko con l’Atalanta che ha allontanato ulteriormente il Milan dalle prime posizioni della classifica. Non si respira certo il clima ideale a Milanello per preparare la sfida di domenica sera, a San Siro, contro il Genoa nella quale Leao e compagni non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria

Quella del 15 dicembre sarà una serata speciale per tutti i tifosi rossoneri. Nel pre partita è previsto a San Siro l’evento celebrativo per i 125 anni di storia del Milan, cui parteciperanno numerosi ex calciatori rossoneri. Tra questi spicca la presenza del trio degli olandesi, Gullit – Van Basten – Rijkaard, che tornano insieme nello stadio che li ha visti protagonisti, diciotto anni dopo l’ultima volta avvenuta nella partita di addio al calcio di Demetrio Albertini.

Milan, un’assenza che fa rumore: non ci sarà

Oltre agli olandesi, saranno presenti a San Siro, tra gli altri, Franco Baresi, Andrij Shevchenko, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Pato, Roberto Donadoni, Alessandro Costacurta, Daniele Massaro, Serginho e Christian Abbiati. Scorrendo la lista degli invitati manca, tuttavia, il nome di un grande ex rossonero, un calciatore che come quelli sopra elencati ha contribuito a numerose vittorie del Milan negli anni ’90.

Ci riferiamo a Zvonimir Boban. E’ stato lui stesso ad annunciare la sua assenza nel corso della trasmissione Champions League Show della quale è opinionista su Sky. Mentre in studio si commentavano i risultati della serata, Boban ha svelato di non essere stato invitato all’evento. Un’assenza la sua che scaturisce, evidentemente, per le conseguenze della causa legale che ha opposto l’ex numero dieci rossonero al club in seguito al licenziamento avvenuto nel 2020 quando era dirigente.

Nonostante la vertenza che si è conclusa recentemente, Boban ha accolto la decisione del Milan non senza delusione. Nel commentare il mancato invito, tuttavia, ha tenuto a ribadire il suo grande attaccamento ai colori rossoneri: “Avrò per tutta la vita un grande amore per questa squadra. Anche se non mi hanno invitato, celebrerò i 125 anni del Milan con l’orgoglio di averne fatto parte. Guarderò la partita con il Milan sperando in una vittoria e in un’atmosfera degna di questo club allo stadio.”

Queste le parole di Boban che avranno certamente colpito i tifosi del Milan, protagonisti anche loro della festa di domenica sera con una coreografia che è già stata annunciata come davvero spettacolare.