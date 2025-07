Tare scatenato, mercato tambureggiante: la lista da chiudere entro luglio

Igli Tare è assoluto protagonista del calciomercato del Milan in questo inizio di estate con il nuovo direttore sportivo rossonero che sta cercando di sistemare la rosa sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite.

Sempre in contatto con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani per quello che riguarda l’aspetto tecnico ed economico delle operazioni, il dirigente albanese si sta muovendo su più fronti per cercare di arrivare alle soluzioni migliori per il club.

L’obiettivo principale è chiaramente quello di andare a sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il rientro dei giocatori lasciati partire in prestito durante la scorsa stagione ha reso davvero extra large l’organico a disposizione del tecnico livornese con Igli Tare che sarà chiamato a limare e non poco il numero di calciatori per il 2025/2026. Nonostante la necessità di cedere, Tare ha ben chiare le idee per quello che riguarda il mercato in entrata ed entro luglio vuole chiudere ben quattro colpi.

Calciomercato Milan, Tare pronto a quattro colpi entro luglio

Un terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista ed un attaccante centrale. Questa è la lista di Igli Tare per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, se possibile già entro la fine di luglio.

La volontà del direttore sportivo e di tutta la dirigenza rossonera, è quella di mettere a disposizione del nuovo allenatore i calciatori richiesti per permettergli di lavorare e preparare al meglio l’inizio della prossima stagione. Per quello che riguarda il ruolo di terzino destro piace molto Doué anche se serviranno circa 15 milioni di euro per assicurarsi il fratello del fenomeno del PSG.

A sinistra piace molto Archie Brown del Gent con il Milan che sa di poter chiudere l’affare sulla base di circa 12 milioni di euro. Un terzino sinistro che andrebbe ad aggiungersi a Davide Bartesaghi come esterni bassi a disposizione di Allegri. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’affare. Jashari è sempre l’obiettivo numero uno per il centrocampo anche se nelle ultime ore si sono raffreddati i contatti con il Bruges.

In attacco Massimiliano Allegri vorrebbe un’altra punta di livello internazionale da affiancare a Santiago Gimenez e si stanno valutando diversi profili. Da Vlahovic a Boniface, passando per Lucca, sono diversi i calciatori che sono seguiti dal club meneghino, intenzionato a portare in rossonero un nuovo bomber capace di andare in doppia cifra.