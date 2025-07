Disastro Hamilton, l’annuncio preoccupa i tifosi Ferrari

Il pilota inglese continua a far discutere. Le parole che arrivano dalla Gran Bretagna non faranno certamente piacere

L’entusiasmo di inizio stagione è ormai un lontanissimo ricordo in casa Ferrari. Attorno al Cavallino, prima che cominciasse il Mondiale, si respirava un’aria diversa rispetto agli ultimi anni. Un’aria più che positiva, dovuta ovviamente all’arrivo di Lewis Hamilton.

I risultati finali della scorsa stagione, poi, aveva lasciato pensare che alla Ferrari non servisse poi così molto per raggiungere la McLaren. Lo step successivo, però, non è mai stato compiuti dal Cavallino e oggi Piastri e Norris sono più lontani che mai.

L’entusiasmo si è così trasformato in sconforto e amarezza. L’effetto Hamilton è sparito e c’è chi critica aspramente il pilota inglese. I risultati sono ovviamente negativi, ma Charles Leclerc non ha fatto molto meglio. A Silverstone, la gara del monegasco è stata un vero disastro, quella dell’ex Mercedes una delusione, visto che il podio era lì a pochi secondi.

Hamilton con la pancia piena

Come detto Hamilton continua ad essere nel mirino della critica. Tutti ne parlano. Ne parlano in Italia, ma ovviamente anche in Inghilterra. Così Damon Hill, nel corso di un’intervista rilasciata a GQ, ha parlato della situazione di Hamilton: “Penso che andare alla Ferrari sia stata la decisione giusta, se voleva continuare a correre. Se riusciranno a dargli una macchina competitiva, credo che rivedremo il Lewis di un tempo, almeno per un po’. Ma come pilota, più invecchi e più è difficile guidare una macchina che non è competitiva”.

Hill, a questo punto, esalta Fernando Alonso, che di certo non sta guidando una macchina migliore. L’Aston Martin non ha fatto i passi in avanti sperati e a inizio stagione era tra le peggiori vetture. Oggi va un po’ meglio, ma è comunque nettamente dietro le big.

L’entusiasmo dello spagnolo, però, non è in discussione. Un entusiasmo, che mette in pista insieme alla sua grinta e a tutte le sue qualità, che lo portano ad essere considerato uno dei migliori piloti della F1: “Ecco perché sono così impressionato da Fernando, che ha continuato ad ottenere buoni risultati. Lo fa perché sente che gli manca qualcosa per coronare la sua carriera. Lewis al contrario non sono sicuro che senta che gli manchi qualcosa. So che non ha vinto l’ottavo mondiale, ma può essere soddisfatto di quel che ha ottenuto”.