NEWS MILAN – E’ stato brutto l’intervento di Alejandro Gomez su Lucas Biglia nell’ultimo Atalanta-Milan di campionato. Una ginocchiata che ha colpito la schiena del centrocampista rossonero, costringendolo poi ad essere sostituito nell’intervallo.

Un fallo assolutamente da cartellino giallo, ma l’arbitro Guida ha fischiato senza ammonire il Papu. Il giocatore nerazzurro si è scusato, però il suo comportamento in campo non è piaciuto. Un intervento completamente inutile e gratuito. Tra l’altro in una zona delicata per il numero 21 rossonero. I due connazionali si saranno forse chiariti privatamente, ma intanto è stato un altro argentino a prendere posizione sull’accaduto.

Si tratta di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City e stella dell’Argentina. El Kun a TycSports ha dichiarato: “È normale che Biglia sia arrabbiato. Se Gomez avesse colpito me, l’avrei aspettato nel tunnel. Ognuno ha il suo carattere, io mi scaldo facilmente”. Il centravanti della squadra di Pep Guardiola non usa mezze parole nel commentare il gesto del Papu. Avrebbe reagito in maniera peggiore rispetto a quanto fatto dal giocatore del Milan, che ha un carattere più pacato. L’ex Lazio ce la dovrebbe fare ad essere convocato per l’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.

Redazione MilanLive.it