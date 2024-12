“Lo ha deciso lui”, esonero Fonseca: ribaltone Milan

Paulo Fonseca presto esonerato dal Milan? Ribaltone improvviso, l’epilogo lo avrebbe deciso lui stesso! Arriva il clamoroso annuncio

L’avventura di Paulo Fonseca al Milan non è di certo partita sotto una buona stella. Accolto dallo scetticismo della piazza i risultati iniziali non hanno aiutato l’ex tecnico della Roma che per vincere la prima gara ha dovuto attendere dopo la sosta di settembre. Si può dire che la sua panchina sia rimasta salva, per ora, grazie a due successi: nel derby con l’Inter e a Madrid contro il Real in Champions. Per il resto una serie di alti e bassi che fin qui tengono i rossoneri lontani dalle posizioni di vertice di classifica.

Il portoghese, intanto, è andato avanti per la sua strada e di certo non ha aggiunto motivi per farsi amare. Come ad esempio mettere in discussione leader tecnici quali Theo Hernandez e soprattutto Leao, declassato a giocatore come tanti altri e spedito in panchina in più di un’occasione per scelta tecnica. Inoltre il suo continuo parlare di scudetto dopo risultati negativi, quando la classifica dice tutt’altro, sembra quasi un prendere in giro i tifosi.

Fonseca via dal Milan? Lo ha deciso lui! L’annuncio

Almeno in Champions League sono arrivate quattro vittorie di fila che aprono le porte al passaggio diretto agli ottavi. Ma alcune cose non sono andate giù al portoghese. Di sicuro sta dimostrando fegato in quanto i suoi ultimi due post-partita non sono stati per nulla banali.

Dopo l’Atalanta ha attaccato gli arbitri e in particolare la direzione di La Penna in maniera rude, asserendo addirittura di temere quest’arbitro e lasciando intendere predeterminazione da parte del fischietto romano. Quattro giorni dopo, invece, se l’è presa con la squadra che non gli sarebbe piaciuta contro la Stella Rossa, nonostante la vittoria. “Io faccio il massimo per il Milan, non so se i miei giocatori possono dire lo stesso. Se dovesse ricapitare impiegherò ragazzi del Milan Futuro“, questo è il succo del suo messaggio. L’atteggiamento di qualcuno non gli sarebbe andato giù.

Sono dichiarazioni fortissime, tra l’altro a distanza di pochi giorni di distanza. La società fin qui non è intervenuta ma è probabile che non abbia gradito. A questo punto viene il dubbio, secondo alcuni addetti ai lavori, se il tecnico ha deciso questi comportamenti per…farsi esonerare! Lo ha asserito, ad esempio, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: “Fonseca o si vuole dimettere o si vuole fare esonerare”, secondo il noto collega. Riflettori puntati sulle prossime dichiarazioni del tecnico.