Nuovo ribaltone sulla panchina del Milan: l’annuncio è arrivato

Novità pazzesca sulla scelta del prossimo allenatore del Milan: l’annuncio arrivato da poco non lascia spazio a dubbi

Vincere aiuta a vincere ed è con questo slancio che i tifosi rossoneri sperano che il Milan di Sergio Conceicao possa arrivare all’appuntamento del prossimo 14 maggio. Meno di una settimana alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, potenzialmente il secondo trofeo stagionale.

Il club di Cardinale è evidentemente anche molto interessato non solo alla scelta del nuovo direttore sportivo, un discorso ancora apertissimo Ma anche al calciomercato, alle strategie da portare avanti per potenziare una rosa non sempre sul pezzo quest’anno. Oltre al mercato è evidente come la questione più pressante negli ambienti rossoneri riguardi la scelta dell’allenatore per la stagione 2025/26.

A tal proposito, è successo qualcosa di inatteso. Una serie di dichiarazioni sul prossimo allenatore del Milan che i tifosi rossoneri proprio non si aspettavano: a parlarne è stato uno degli ex più discussi e spesso criticati.

Milan, parla l’ex: annuncio sull’allenatore

L’ex attaccante di Milan ed Inter Antonio Cassano ha parlato nelle scorse ore durante la diretta di ‘Viva El Futbol’ su Twitch e, tra i temi trattati, quello più ricorrente è tornato ad essere il Milan. In particolare la decisione della dirigenza sul prossimo allenatore che guiderà i rossoneri nella stagione 2025/26.

Cassano, in tal senso, non ha il minimo dubbio. “Ha avuto il coraggio di prendere decisioni forti. Il sistema di gioco lascia il tempo che trova ma da quando ha cambiato mi sta piacendo”. Poi il riferimento al nome di Massimiliano Allegri, spesso e volentieri venuto a galla negli ultimi tempi come possibile successore dell’ex tecnico del Porto. Cassano proprio non ci sta: “Chi lavora va lasciato lavorare, non c’è stato rispetto per lui. Io sono stato il primo ad attaccarlo ma ora ha raddrizzato la squadra, ha conquistato la finale di Coppa Italia”.

Poi l’interrogativo su cui ‘Fantantonio‘ ha già la risposta: “Perché non dargli tempo di cominciare una stagione dall’inizio?“, ha detto il talento di Bari Vecchia che ha spiegato: “È arrivato in corsa, ha vinto subito la Supercoppa e poi è andato in difficoltà”. Secondo l’ex attaccante Conceicao meriterebbe dunque una nuova possibilità, da inizio stagione, non avendo avuto modo di fare il calcio che avrebbe voluto sin dal suo arrivo.

“Penso che meriti una nuova chance per ripartire“, ha ribadito alla fine Cassano, ponendo solo stavolta – evidentemente – massima fiducia nell’allenatore del Milan. Sarà probabilmente decisiva la finale di Coppa Italia col Bologna per capire se alla fine i vertici di Via Aldo Rossi decideranno di dare continuità al progetto tecnico o se alla fine Conceicao – nonostante un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2026 – sarà sostituito.