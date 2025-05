Un Milan mai visto contro il Bologna, Conceicao cambia le carte in tavola

Siamo giunti ormai agli sgoccioli di una stagione che, per quello che riguarda il Milan, girerà per forza di cose attorno al risultato della finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Considerati i risultati deludenti ottenuti sia in campionato che in Champions League, il Milan dovrà giocarsi tutto in Coppa Italia per cercare di alzare un altro trofeo e accedere all’Europa League della prossima stagione.

Prima della finale in programma a Roma il prossimo mercoledì 14 maggio, il Milan dovrà affrontare proprio il Bologna in campionato. Una sfida, quella di San Siro, che sarà fondamentale per i rossoblu, in classifica ad un punto dal quarto posto, mentre per i rossoneri avrà poco da dire considerato il fatto che gli uomini di Conceicao hanno a tiro solamente la Fiorentina. Per questo motivo il tecnico portoghese appare intenzionato a schierare diverse riserve nella serata di venerdì con Rafael Leao che non ci sarà per squalifica.

Milan rivoluzionato contro il Bologna: in campionato ci saranno diversi cambiamenti

Saranno ben pochi i titolari in campo in vista della partita di campionato tra Milan e Bologna con Sergio Conceicao che non ha intenzione di mettere a rischio l’incolumità dei giocatori destinati a scendere in campo a Roma.

Non è da escludere la presenza di Marco Sportiello tra i pali con un turno di riposo per Mike Maignan che, anche in Coppa Italia, ha sempre ricoperto il ruolo di titolare tra i pali rossoneri. Verso un turno di stop anche Matteo Gabbia con Malick Thiaw che dovrebbe agire al centro della difesa mentre al posto di Tomori potrebbe giocare Walker, tornato dall’infortunio. Dovrebbe poi essere al suo posto Pavlovic come braccetto di sinistra.

A centrocampo bisognerà capire quelle che saranno le condizioni di Bondo e Sottil che, in caso dovessero recuperare dagli infortuni (molto difficile), potrebbero partire titolari con Jimenez e Fofana a riposo. In caso contrario pronto Terracciano. Loftus-Cheek poi, dovrebbe agire al posto di Reijnders, lasciato a riposo considerata la sua importanza nell’economia del gioco del Milan. Idea Bartesaghi per la fascia sinistra al posto di Theo Hernandez.

Torneranno dal primo minuto dopo diverso tempo sia Musah che Chukwueze con il nigeriano che è scomparso dai radar nelle ultime settimane. In attacco possibile chance per Santiago Gimenez dal primo minuto considerato il fatto che il titolare a Roma dovrebbe essere Jovic. Ci sarà spazio per Joao Felix dal primo minuto e potrebbe essere l’occasione per tornare a vedere in campo, almeno per qualche minuto, sia Camarda che Florenzi. Questo il probabile undici: Sportiello, Walker, Thiaw, Pavlovic, Musah, Terracciano, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Chukwueze, Joao Felix, Santiago Gimenez.